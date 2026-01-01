Distribuisci Domain Locker con installazione in un click.
Piattaforma open source per il monitoraggio e la gestione dei portfolio di domini con tracciamento automatizzato di DNS, SSL e WHOIS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Domain Locker
Domain Locker Ã¨ una piattaforma self-hosted creata per sviluppatori, aziende e professionisti IT che gestiscono piÃ¹ nomi di dominio su diversi registrar. Raccoglie automaticamente record DNS, dettagli dei certificati SSL, dati WHOIS, sottodomini e informazioni sugli indirizzi IP per ogni dominio nel tuo portfolio, offrendoti un unico luogo per monitorare la salute e la cronologia del dominio.
Le integrazioni di avviso â€” inclusi email, webhook, Telegram e Signal â€” ti notificano le scadenze imminenti, le modifiche DNS e le anomalie di sicurezza prima che diventino incidenti. Analisi interattive e il monitoraggio dei costi completano il set di funzionalitÃ , rendendo Domain Locker uno strumento operativo completo per chiunque prenda sul serio le proprie risorse di dominio. Il self-hosting mantiene tutti quei dati sensibili del registrar e DNS completamente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Domain Locker
Monitoraggio automatico dei domini
Raccoglie continuamente record DNS, certificati SSL, dati WHOIS e informazioni sui sottodomini in modo da avere sempre una visione aggiornata di ogni dominio.
Avvisi di scadenza e modifica
Invia notifiche via email, webhook, Telegram o Signal quando un dominio si avvicina alla scadenza o un record DNS cambia inaspettatamente.
Audit di sicurezza
Analizza le configurazioni del dominio per errori di configurazione e suggerisce miglioramenti concreti per rafforzare la tua configurazione DNS e dei certificati.
Analisi e cronologia
Grafici e cronologie interattivi mostrano come le configurazioni di dominio e le prestazioni si sono evolute nel tempo per una risoluzione dei problemi piÃ¹ semplice.
Monitoraggio dei costi e dei beni
Registra i prezzi di acquisto, i costi di rinnovo e i valori di mercato stimati, cosÃ¬ puoi gestire i portfolio di domini come asset finanziari.
PerchÃ© eseguire Domain Locker su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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