Domain Locker Ã¨ una piattaforma self-hosted creata per sviluppatori, aziende e professionisti IT che gestiscono piÃ¹ nomi di dominio su diversi registrar. Raccoglie automaticamente record DNS, dettagli dei certificati SSL, dati WHOIS, sottodomini e informazioni sugli indirizzi IP per ogni dominio nel tuo portfolio, offrendoti un unico luogo per monitorare la salute e la cronologia del dominio.

Le integrazioni di avviso â€” inclusi email, webhook, Telegram e Signal â€” ti notificano le scadenze imminenti, le modifiche DNS e le anomalie di sicurezza prima che diventino incidenti. Analisi interattive e il monitoraggio dei costi completano il set di funzionalitÃ , rendendo Domain Locker uno strumento operativo completo per chiunque prenda sul serio le proprie risorse di dominio. Il self-hosting mantiene tutti quei dati sensibili del registrar e DNS completamente sotto il tuo controllo.