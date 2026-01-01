Distribuisci DDNS Updater con installazione in 1 click.
Aggiornatore DNS dinamico leggero auto-ospitato che mantiene i record A e AAAA sincronizzati su oltre 40 provider DNS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DDNS Updater
DDNS Updater Ã¨ un servizio Go open-source che mantiene i record DNS A e AAAA puntati all'IP corretto su oltre 40 provider DNS â€” Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains e molti altri â€” da un singolo file di configurazione. Funziona come un agente headless che necessita solo di connettivitÃ in uscita, con lo stato visibile tramite i log del container o una dashboard HTTP integrata raggiungibile tramite port-forward SSH quando si desidera una visualizzazione browser.
L'auto-hosting di DDNS Updater sul tuo VPS ti offre un agente stabile e sempre attivo che puÃ² aggiornare i record DNS per router domestici, gateway IoT, server secondari o qualsiasi altro endpoint il cui IP pubblico cambia. Le credenziali del provider e la logica di aggiornamento rimangono all'interno della tua infrastruttura, e una singola istanza puÃ² gestire record che coprono piÃ¹ domini e provider in parallelo.
FunzionalitÃ principali di DDNS Updater
Oltre 40 fornitori DNS
Aggiorna i record su Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric e decine di altri da una singola istanza.
Controlli periodici
Cadenza di polling configurabile con finestre di cooldown in modo che l'IP pubblico venga recuperato e i record vengano aggiornati solo quando effettivamente necessario.
IPv4 e IPv6
Traccia contemporaneamente i record A e AAAA, eseguendo un fallback elegante quando Ã¨ disponibile una sola famiglia di indirizzi sulla connessione a monte.
Dashboard di stato integrata
La dashboard di sola lettura e accessibile solo localmente mostra lo stato attuale del record, l'ora dell'ultimo aggiornamento, l'IP osservato e gli errori per record quando viene raggiunta tramite un port-forward SSH.
Recupero IP multi-provider
L'IP pubblico viene risolto combinando piÃ¹ fornitori basati su HTTP e DNS, in modo che una singola interruzione a monte non blocchi tutti gli aggiornamenti.
Notifiche tramite shoutrrr
L'integrazione opzionale di shoutrrr invia avvisi a Discord, Slack, Telegram o e-mail quando un aggiornamento fallisce o viene rilevata una modifica dell'IP.
PerchÃ© eseguire DDNS Updater su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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