Distribuisci BunkerM con installazione in un click.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto tutto in uno con una dashboard web, gestione ACL e monitoraggio in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con BunkerM
BunkerM raggruppa Eclipse Mosquitto con una dashboard di gestione completa in un singolo container, così ottieni un broker MQTT pronto per la produzione senza dover modificare manualmente i file di configurazione o installare un'interfaccia utente separata. L'interfaccia web inclusa gestisce la sicurezza dinamica, gli ACL di client e ruoli, l'esplorazione live degli argomenti e la cronologia dei messaggi con riproduzione — il tutto supportato da un archivio SQLite locale che cattura ogni messaggio pubblicato.
Ospitare BunkerM autonomamente sul tuo VPS mantiene la telemetria dei dispositivi, le regole ACL e i messaggi storici sull'infrastruttura che controlli, con client illimitati e senza costi per messaggio. L'immagine include un rilevatore di anomalie statistiche e un motore di automazione locale per pubblicazioni basate su cron e watcher basati su condizioni, il tutto in esecuzione all'interno del container senza dipendenze dal cloud.
Funzionalità principali di BunkerM
Mosquitto con interfaccia web
Include Eclipse Mosquitto e una dashboard di gestione completa in un unico container, con supporto per MQTT 3.1.1 e MQTT 5 pronto all'uso.
Editor ACL dinamico
Crea client, ruoli e gruppi con regole di pubblicazione e sottoscrizione granulari dal browser, con esportazione e importazione JSON per i backup.
MQTT explorer
Sfoglia l'albero degli argomenti in tempo reale, ispeziona i payload conservati con i metadati QoS e pubblica messaggi direttamente dalla dashboard.
Cronologia messaggi e riproduzione
Ogni messaggio pubblicato viene catturato in un archivio SQLite locale con filtri per argomento, ricerca a testo libero e un'azione di riproduzione con un clic.
Rilevamento smart delle anomalie
Un motore statistico locale monitora i tassi di pubblicazione e le linee di base degli argomenti, generando avvisi su picchi, deriva e silenzi inaspettati.
Perché eseguire BunkerM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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