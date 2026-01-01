Distribuisci homepage con installazione in un clic.
Dashboard dell'applicazione moderna e completamente statica con rilevamento automatico dei container Docker e oltre 100 integrazioni di servizi.
Scegli un piano VPS per Homepage
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Homepage
Homepage Ã¨ una dashboard per applicazioni veloce, sicura e altamente personalizzabile che funge da hub centrale per tutti i tuoi servizi self-hosted. Configurata interamente tramite file YAML, si integra con Docker per rilevare automaticamente i container in esecuzione, visualizza metriche di sistema in tempo reale e lo stato dei servizi, e supporta oltre 100 integrazioni di terze parti per widget di dati in tempo reale. La sua architettura completamente statica significa che si carica istantaneamente e richiede risorse minime del server.
Distribuire Homepage sul tuo VPS con accesso diretto al socket Docker crea una dashboard dinamica e auto-aggiornante che riflette la tua infrastruttura live â€” i nuovi container appaiono automaticamente, mantenendo la tua dashboard accurata man mano che il tuo stack cresce senza riconfigurazione manuale.
FunzionalitÃ principali di Homepage
Docker Auto-Discovery
Rileva automaticamente i container in esecuzione tramite il socket Docker e li aggiunge alla tua dashboard senza inserimento manuale.
Oltre 100 integrazioni di servizi
Visualizza dati in tempo reale da Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox e decine di altri popolari servizi auto-ospitati direttamente sui widget della dashboard.
Configurazione basata su YAML
Gestisci la versione dell'intera configurazione della tua dashboard in file YAML, rendendo semplice replicarla o migrarla tra ambienti.
Widget risorse di sistema
I widget integrati mostrano l'utilizzo in tempo reale di CPU, memoria e disco, cosÃ¬ puoi monitorare lo stato del server dalla tua pagina iniziale.
CSS e JS personalizzati
Inietta CSS e JavaScript personalizzati per personalizzare l'aspetto della dashboard oltre le opzioni di tematizzazione integrate.
PerchÃ© eseguire Homepage su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .