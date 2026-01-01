LibrePhotos è una piattaforma di gestione foto auto-ospitata e open source che porta l'organizzazione basata sull'AI alla tua libreria fotografica personale. A differenza di Google Foto o iCloud, ogni immagine rimane sul tuo server — nessun limite di caricamento, nessun costo di abbonamento e nessun accesso di terze parti ai tuoi ricordi. Elabora automaticamente le tue foto con riconoscimento facciale, rilevamento scene e ricerca semantica così puoi trovare qualsiasi immagine senza etichettatura manuale.

L'auto-hosting di LibrePhotos su un VPS ti dà il pieno controllo sui tuoi dati più personali. Tutta l'elaborazione ML viene eseguita localmente — il raggruppamento facciale, la geocodifica inversa e il rilevamento oggetti avvengono sul tuo server senza chiamate a servizi AI esterni. Sia che tu stia migrando da un servizio fotografico cloud o costruendo un archivio familiare privato, LibrePhotos offre un'alternativa raffinata e completa di funzionalità.