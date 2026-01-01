Distribuisci LibrePhotos con un clic.
Gestione foto auto-ospitata con riconoscimento facciale automatico, rilevamento oggetti e ricerca basata su AI per tutta la tua collezione.
Scegli un piano VPS per LibrePhotos
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con LibrePhotos
LibrePhotos è una piattaforma di gestione foto auto-ospitata e open source che porta l'organizzazione basata sull'AI alla tua libreria fotografica personale. A differenza di Google Foto o iCloud, ogni immagine rimane sul tuo server — nessun limite di caricamento, nessun costo di abbonamento e nessun accesso di terze parti ai tuoi ricordi. Elabora automaticamente le tue foto con riconoscimento facciale, rilevamento scene e ricerca semantica così puoi trovare qualsiasi immagine senza etichettatura manuale.
L'auto-hosting di LibrePhotos su un VPS ti dà il pieno controllo sui tuoi dati più personali. Tutta l'elaborazione ML viene eseguita localmente — il raggruppamento facciale, la geocodifica inversa e il rilevamento oggetti avvengono sul tuo server senza chiamate a servizi AI esterni. Sia che tu stia migrando da un servizio fotografico cloud o costruendo un archivio familiare privato, LibrePhotos offre un'alternativa raffinata e completa di funzionalità.
Funzionalità principali di LibrePhotos
Riconoscimento facciale
Raggruppa automaticamente i volti in tutta la tua libreria, così puoi taggare le persone una volta sola e trovare istantaneamente ogni foto in cui appaiono.
Ricerca foto basata sull'AI
Cerca le tue foto per oggetti, scene e descrizioni utilizzando il machine learning sul dispositivo — nessuna API cloud richiesta.
Organizzazione automatica delle foto
Le visualizzazioni timeline e album con raggruppamento basato su eventi, geocodifica inversa ed estrazione dei metadati EXIF organizzano la tua libreria senza sforzo manuale.
Supporto multi-utente
Condividi il tuo server fotografico con i membri della famiglia, ognuno con la propria libreria, ambito di riconoscimento facciale e controlli di accesso.
Supporto Raw e video
Gestisce file RAW, formati HEIC/HEIF e video, oltre ai JPEG standard, preservando la piena qualità dell'immagine e i metadati.
Perché eseguire LibrePhotos su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.