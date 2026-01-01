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Piattaforma Q&A open-source per la creazione di basi di conoscenza del team, centri di assistenza e forum della community.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Apache Answer

Apache Answer è una piattaforma di Q&A open source, costruita con Go e React, progettata per aiutare team e comunità a condividere conoscenze tramite un'interfaccia di domande e risposte ricercabile e organizzata. A differenza dei forum generici, ogni elemento — tagging, reputazione, strumenti di moderazione e il sistema di plugin — è stato creato appositamente per l'acquisizione e il recupero strutturato delle conoscenze.

L'auto-hosting di Apache Answer mantiene la conoscenza interna della tua organizzazione sulla tua infrastruttura, senza costi di licenza per utente e accesso ai dati di terze parti. Man mano che la tua comunità cresce, controlli la configurazione, le integrazioni e lo scaling senza essere vincolato dalla roadmap delle funzionalità o dai livelli di prezzo di un fornitore SaaS.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache Answer

Interfaccia Q&A strutturata

Un layout di domande e risposte appositamente progettato, con editing di testo ricco e supporto Markdown, rende più facile scrivere domande chiare e risposte dettagliate rispetto a un software forum generico.

Tagging e ricerca

Organizza i contenuti con un sistema di tagging completo e un filtro di ricerca avanzato, in modo che i membri del team possano trovare risposte pertinenti senza dover scorrere discussioni non correlate.

Reputazione e Gamification

Punti reputazione, badge e classifiche utente incoraggiano la partecipazione attiva e fanno emergere i contributori più affidabili, migliorando la qualità complessiva della conoscenza nel tempo.

Plugin Sistema

Estendere la funzionalità e integrare con strumenti esterni attraverso un'architettura di plugin integrata, adattando la piattaforma ai flussi di lavoro esistenti del tuo team senza sviluppo personalizzato.

Supporto per più lingue

Supporta team e comunità internazionali con funzionalità multilingue integrate, eliminando le barriere linguistiche dalla condivisione collaborativa delle conoscenze.

Perché eseguire Apache Answer su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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