Apache Answer è una piattaforma di Q&A open source, costruita con Go e React, progettata per aiutare team e comunità a condividere conoscenze tramite un'interfaccia di domande e risposte ricercabile e organizzata. A differenza dei forum generici, ogni elemento — tagging, reputazione, strumenti di moderazione e il sistema di plugin — è stato creato appositamente per l'acquisizione e il recupero strutturato delle conoscenze.

L'auto-hosting di Apache Answer mantiene la conoscenza interna della tua organizzazione sulla tua infrastruttura, senza costi di licenza per utente e accesso ai dati di terze parti. Man mano che la tua comunità cresce, controlli la configurazione, le integrazioni e lo scaling senza essere vincolato dalla roadmap delle funzionalità o dai livelli di prezzo di un fornitore SaaS.