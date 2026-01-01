Bichon è un server di archiviazione email open-source scritto in Rust. Si connette agli account IMAP, scarica i messaggi in modo incrementale utilizzando la sincronizzazione basata su UID, costruisce un indice di ricerca full-text Tantivy e offre una REST API pulita con una WebUI integrata per la ricerca, la navigazione e l'esportazione della posta archiviata.

L'auto-hosting di Bichon sul tuo VPS mantiene ogni messaggio archiviato, allegato e credenziale all'interno dell'infrastruttura che controlli. Le credenziali dell'account sono crittografate a riposo con AES-256-GCM, i token OAuth 2.0 vengono aggiornati automaticamente e più caselle di posta vengono scaricate contemporaneamente — rendendo Bichon un'alternativa veloce e privata ai servizi commerciali di archiviazione email senza costi per casella di posta.