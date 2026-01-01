Distribuisci Bichon con installazione in 1 click.
Archiviatore di email Rust auto-ospitato con IMAP, OAuth2 e ricerca full-text per la conservazione a lungo termine della casella di posta.
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Cosa puoi costruire con Bichon
Bichon è un server di archiviazione email open-source scritto in Rust. Si connette agli account IMAP, scarica i messaggi in modo incrementale utilizzando la sincronizzazione basata su UID, costruisce un indice di ricerca full-text Tantivy e offre una REST API pulita con una WebUI integrata per la ricerca, la navigazione e l'esportazione della posta archiviata.
L'auto-hosting di Bichon sul tuo VPS mantiene ogni messaggio archiviato, allegato e credenziale all'interno dell'infrastruttura che controlli. Le credenziali dell'account sono crittografate a riposo con AES-256-GCM, i token OAuth 2.0 vengono aggiornati automaticamente e più caselle di posta vengono scaricate contemporaneamente — rendendo Bichon un'alternativa veloce e privata ai servizi commerciali di archiviazione email senza costi per casella di posta.
Funzionalità principali di Bichon
Ricerca full-text
L'indicizzazione basata su Tantivy su corpi dei messaggi, intestazioni e allegati restituisce risultati in millisecondi con filtri sfaccettati e raggruppamento dei thread.
Sincronizzazione IMAP e OAuth2
Si connette a qualsiasi server IMAP utilizzando la password (PLAIN/LOGIN) o l'autenticazione OAuth 2.0 (XOAUTH2), con aggiornamento automatico del token per gli account Gmail e Microsoft.
Archiviazione incrementale
La sincronizzazione incrementale basata su UID scarica solo i nuovi messaggi ad ogni passaggio, mantenendo basso l'utilizzo di banda e spazio di archiviazione su più caselle di posta concorrenti.
Credenziali crittografate
Tutte le credenziali IMAP e OAuth sono crittografate a riposo con AES-256-GCM utilizzando una chiave derivata dalla password di crittografia impostata al momento del deployment.
Multi-utente RBAC
Il controllo degli accessi basato sui ruoli ti consente di concedere autorizzazioni per account a utenti aggiuntivi per archivi condivisi, con un registro di controllo completo degli eventi di accesso.
Perché eseguire Bichon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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