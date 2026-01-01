Distribuisci Artalk con installazione in un clic.
Sistema di commenti leggero e auto-ospitato con un backend Go e un widget JavaScript da 40 KB che si integra su qualsiasi sito web.
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Cosa puoi costruire con Artalk
Artalk è un sistema di commenti auto-ospitato composto da un server Go performante e un widget JavaScript vanilla minimale che si integra su qualsiasi sito web o blog con un singolo tag script. A differenza delle piattaforme di commento basate su cloud, Artalk mantiene tutti i commenti, i dati utente e la cronologia di moderazione su un'infrastruttura che controlli — nessun accesso di terze parti, nessuna raccolta di dati e nessuna quota di abbonamento.
Il backend supporta SQLite fin da subito con migrazione opzionale a MySQL o PostgreSQL man mano che il traffico cresce. Strumenti di moderazione, notifiche email, login social, filtro antispam, CAPTCHA e una sidebar amministrativa completa sono tutti inclusi. L'auto-hosting su un VPS significa che i dati dei tuoi commenti seguono le tue politiche di conservazione e privacy, non i termini di servizio di una piattaforma.
Funzionalità principali di Artalk
Incorpora su qualsiasi sito
Un singolo snippet JavaScript da 40 KB collega qualsiasi sito web o blog statico alla tua istanza Artalk — senza richiedere dipendenze da framework o passaggi di build.
Gestione multi-sito
Un'istanza di Artalk gestisce i commenti su più siti con account amministratore separati, code di moderazione e impostazioni di notifica per sito.
Spam e CAPTCHA
Le integrazioni integrate per il filtraggio dello spam di Akismet, Tencent e Aliyun, oltre alle opzioni CAPTCHA di immagine, slide, reCAPTCHA, hCaptcha e Turnstile, proteggono le sezioni dei commenti dai bot.
Accesso Social
I commentatori si autenticano tramite GitHub, Google, Discord e altri 20 provider OAuth, riducendo l'attrito e collegando i commenti a identità reali.
Barra laterale amministratore
Una barra laterale integrata consente agli amministratori del sito di rivedere, approvare, fissare ed eliminare i commenti, gestire gli utenti e visualizzare le statistiche della pagina senza lasciare l'interfaccia dei commenti.
Perché eseguire Artalk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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