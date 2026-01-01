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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Artalk

Artalk è un sistema di commenti auto-ospitato composto da un server Go performante e un widget JavaScript vanilla minimale che si integra su qualsiasi sito web o blog con un singolo tag script. A differenza delle piattaforme di commento basate su cloud, Artalk mantiene tutti i commenti, i dati utente e la cronologia di moderazione su un'infrastruttura che controlli — nessun accesso di terze parti, nessuna raccolta di dati e nessuna quota di abbonamento.

Il backend supporta SQLite fin da subito con migrazione opzionale a MySQL o PostgreSQL man mano che il traffico cresce. Strumenti di moderazione, notifiche email, login social, filtro antispam, CAPTCHA e una sidebar amministrativa completa sono tutti inclusi. L'auto-hosting su un VPS significa che i dati dei tuoi commenti seguono le tue politiche di conservazione e privacy, non i termini di servizio di una piattaforma.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Artalk

Incorpora su qualsiasi sito

Un singolo snippet JavaScript da 40 KB collega qualsiasi sito web o blog statico alla tua istanza Artalk — senza richiedere dipendenze da framework o passaggi di build.

Gestione multi-sito

Un'istanza di Artalk gestisce i commenti su più siti con account amministratore separati, code di moderazione e impostazioni di notifica per sito.

Spam e CAPTCHA

Le integrazioni integrate per il filtraggio dello spam di Akismet, Tencent e Aliyun, oltre alle opzioni CAPTCHA di immagine, slide, reCAPTCHA, hCaptcha e Turnstile, proteggono le sezioni dei commenti dai bot.

Accesso Social

I commentatori si autenticano tramite GitHub, Google, Discord e altri 20 provider OAuth, riducendo l'attrito e collegando i commenti a identità reali.

Barra laterale amministratore

Una barra laterale integrata consente agli amministratori del sito di rivedere, approvare, fissare ed eliminare i commenti, gestire gli utenti e visualizzare le statistiche della pagina senza lasciare l'interfaccia dei commenti.

Perché eseguire Artalk su Hostinger

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