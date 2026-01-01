Artalk è un sistema di commenti auto-ospitato composto da un server Go performante e un widget JavaScript vanilla minimale che si integra su qualsiasi sito web o blog con un singolo tag script. A differenza delle piattaforme di commento basate su cloud, Artalk mantiene tutti i commenti, i dati utente e la cronologia di moderazione su un'infrastruttura che controlli — nessun accesso di terze parti, nessuna raccolta di dati e nessuna quota di abbonamento.

Il backend supporta SQLite fin da subito con migrazione opzionale a MySQL o PostgreSQL man mano che il traffico cresce. Strumenti di moderazione, notifiche email, login social, filtro antispam, CAPTCHA e una sidebar amministrativa completa sono tutti inclusi. L'auto-hosting su un VPS significa che i dati dei tuoi commenti seguono le tue politiche di conservazione e privacy, non i termini di servizio di una piattaforma.