Baikal è un server CalDAV e CardDAV leggero e auto-ospitato, basato sulla ben nota libreria PHP sabre/dav. Fornisce uno spazio privato per calendari, eventi, attività e contatti che si sincronizzano con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualsiasi altro client che supporti i protocolli standard CalDAV e CardDAV.

Auto-ospitare Baikal sul tuo VPS mantiene i dati di pianificazione personali e del team all'interno della tua infrastruttura anziché in un servizio di calendario di terze parti. L'ingombro è intenzionalmente ridotto — un singolo container PHP supportato da SQLite o MySQL — quindi si adatta comodamente a un piccolo VPS pur supportando più utenti, rubriche condivise e un controllo granulare degli accessi tramite l'interfaccia utente di amministrazione integrata.