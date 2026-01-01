Distribuisci Baikal con installazione in un click.
Leggero server CalDAV e CardDAV auto-ospitato per la sincronizzazione di calendari, attività e contatti su ogni dispositivo.
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Cosa puoi costruire con Baikal
Baikal è un server CalDAV e CardDAV leggero e auto-ospitato, basato sulla ben nota libreria PHP sabre/dav. Fornisce uno spazio privato per calendari, eventi, attività e contatti che si sincronizzano con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualsiasi altro client che supporti i protocolli standard CalDAV e CardDAV.
Auto-ospitare Baikal sul tuo VPS mantiene i dati di pianificazione personali e del team all'interno della tua infrastruttura anziché in un servizio di calendario di terze parti. L'ingombro è intenzionalmente ridotto — un singolo container PHP supportato da SQLite o MySQL — quindi si adatta comodamente a un piccolo VPS pur supportando più utenti, rubriche condivise e un controllo granulare degli accessi tramite l'interfaccia utente di amministrazione integrata.
Funzionalità principali di Baikal
CalDAV e CardDAV
Sincronizzazione di calendari e contatti conforme agli standard con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 e qualsiasi altro client CalDAV/CardDAV.
Conti multi-utente
Crea account utente separati con i propri calendari, attività e rubriche, tutti gestiti da un'unica interfaccia web di amministrazione.
Collezioni condivise
Condividi calendari specifici o rubriche con altri utenti sulla stessa istanza per la pianificazione del team e la sincronizzazione dei contatti.
Impronta leggera
Un singolo container PHP che esegue sabre/dav su SQLite o MySQL — abbastanza piccolo da eseguire insieme ad altri servizi self-hosted su un VPS modesto.
UI web di amministrazione
Gestisci utenti, calendari, rubriche e le impostazioni principali del server da una dashboard integrata basata su browser, anziché modificare i file di configurazione.
Perché eseguire Baikal su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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