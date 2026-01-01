Bluesky Ozone è il servizio ufficiale di moderazione ed etichettatura per l'AT Protocol, la rete aperta che alimenta Bluesky. Abbina un'interfaccia utente web Next.js con un servizio di backend che consente ai moderatori di smistare i report, rimuovere o sospendere contenuti e account, applicare etichette e pubblicare tali etichette sulla rete tramite WebSockets.

L'esecuzione della tua istanza Ozone ti trasforma in un etichettatore impilabile a cui gli utenti Bluesky possono abbonarsi, offrendo a comunità, editori e ricercatori un modo per modellare ciò che loro e i loro membri vedono senza dipendere da un singolo fornitore di moderazione. L'auto-hosting mantiene report, cronologia delle etichette e decisioni sulle policy sull'infrastruttura che controlli.