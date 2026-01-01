Distribuisci Bluesky Ozone con un click.
Servizio di moderazione ed etichettatura auto-ospitato per la rete Bluesky e altre applicazioni AT Protocol.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Bluesky Ozone
Bluesky Ozone è il servizio ufficiale di moderazione ed etichettatura per l'AT Protocol, la rete aperta che alimenta Bluesky. Abbina un'interfaccia utente web Next.js con un servizio di backend che consente ai moderatori di smistare i report, rimuovere o sospendere contenuti e account, applicare etichette e pubblicare tali etichette sulla rete tramite WebSockets.
L'esecuzione della tua istanza Ozone ti trasforma in un etichettatore impilabile a cui gli utenti Bluesky possono abbonarsi, offrendo a comunità, editori e ricercatori un modo per modellare ciò che loro e i loro membri vedono senza dipendere da un singolo fornitore di moderazione. L'auto-hosting mantiene report, cronologia delle etichette e decisioni sulle policy sull'infrastruttura che controlli.
Funzionalità principali di Bluesky Ozone
Etichettatura impilabile
Pubblica etichette a cui gli utenti Bluesky possono aderire, sovrapponendo le tue visualizzazioni di moderazione alle politiche di rete predefinite.
Triage dei report
Esamina, inoltra e gestisci le segnalazioni di moderazione in arrivo da un'unica interfaccia progettata per i team di moderazione.
Rimozioni e sospensioni
Applica rimozioni, sospendi account e annulla decisioni con una cronologia di audit completa legata all'identità del moderatore.
Template email
Invia email di moderazione predefinite agli utenti interessati direttamente dalla dashboard per una comunicazione coerente.
Regole etichetta personalizzate
Crea e modifica il tuo vocabolario di etichette per adattarsi a comunità di nicchia, lingue o politiche sui contenuti.
Perché eseguire Bluesky Ozone su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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