Distribuisci Peppermint con installazione in un click.
Sistema di ticketing e help desk open source per la gestione di richieste dei clienti, problemi IT interni e flussi di lavoro del team.
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Cosa puoi costruire con Peppermint
Peppermint Ã¨ una soluzione open-source di ticketing e help desk creata come alternativa leggera a Zendesk e Jira. Offre a team di supporto, dipartimenti IT e piccole imprese una coda chiara per registrare le richieste dei clienti, tracciare i problemi interni e collaborare alle risoluzioni senza costi di licenza per agente o l'invio di dati di conversazione sensibili a un fornitore SaaS di terze parti.
L'auto-hosting di Peppermint sul tuo VPS mantiene ogni ticket, record del cliente e nota interna sotto il tuo controllo. Il backend PostgreSQL incluso garantisce l'archiviazione duratura della cronologia dei ticket, mentre un notebook personale in markdown con liste di cose da fare offre a ogni agente uno spazio privato per organizzare il proprio lavoro accanto alla coda condivisa.
FunzionalitÃ principali di Peppermint
Editor di ticket Markdown
Componi ticket e risposte in un editor markdown avanzato con allegati, in modo che le conversazioni mantengano la formattazione, i blocchi di codice e gli screenshot.
Quaderni personali
Ogni agente riceve un notebook privato basato su markdown con liste di cose da fare per tenere traccia del lavoro individuale accanto alla coda di ticket condivisa.
Log di cronologia del cliente
Ogni interazione con un cliente viene registrata nel suo profilo, fornendo agli agenti il contesto completo delle richieste passate prima di rispondere a una nuova.
Accesso basato sui ruoli
I permessi di ruolo granulari consentono agli amministratori di controllare quali agenti possono visualizzare, commentare o risolvere specifiche categorie di ticket.
Integrazione REST API
Un'API REST documentata ti consente di inviare ticket da strumenti di monitoraggio, sincronizzare i dati con i CRM o creare dashboard personalizzate su Peppermint.
Interfaccia responsiva
L'interfaccia utente Ã¨ progettata per schermi da mobile fino a 4K in modo che gli agenti possano smistare i ticket da qualsiasi dispositivo senza perdere l'usabilitÃ .
PerchÃ© eseguire Peppermint su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .