Distribuisci Temporal con installazione a un click.
Piattaforma open source per l'esecuzione di workflow duraturi per la creazione di applicazioni tolleranti ai guasti e a lunga esecuzione su larga scala.
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Cosa puoi costruire con Temporal
Temporal Ã¨ una piattaforma open source per l'esecuzione di workflow duraturi che consente agli sviluppatori di scrivere applicazioni a lunga esecuzione e tolleranti ai guasti come codice ordinario. I workflow scritti con Temporal sopravvivono automaticamente a crash di processo, partizioni di rete e guasti dell'infrastruttura â€” senza bisogno di checkpoint manuali, macchine a stati nei database o logiche di retry complesse. Quando un worker si riavvia, l'esecuzione riprende esattamente da dove si era interrotta.
Questa distribuzione esegue lo stack completo di Temporal: il server con PostgreSQL per la persistenza ed Elasticsearch per la ricerca e la visibilitÃ della cronologia dei workflow. L'interfaccia utente web inclusa ti consente di monitorare i workflow attivi, ispezionare le cronologie degli eventi, cercare tra le esecuzioni per stato o attributi personalizzati e attivare segnali â€” fornendo al tuo team piena osservabilitÃ sui processi aziendali in esecuzione.
FunzionalitÃ principali di Temporal
Esecuzione persistente
I workflow sopravvivono automaticamente agli arresti anomali dei processi e ai riavvii dell'infrastruttura, riprendendo esattamente da dove si erano interrotti senza infrastrutture aggiuntive.
VisibilitÃ del flusso di lavoro
La ricerca basata su Elasticsearch ti consente di filtrare e ispezionare le esecuzioni di workflow in base a stato, tipo di workflow, attributi di ricerca personalizzati o intervallo di tempo.
Tentativi automatici
Definisci politiche di ritentativo con backoff configurabile su qualsiasi attivitÃ in modo che gli errori transitori siano gestiti senza modificare il codice dell'applicazione.
Flussi di lavoro a lunga esecuzione
Supporta nativamente flussi di lavoro che durano minuti, giorni o anni â€” inclusi timer programmati, passaggi di approvazione umana e segnali esterni.
SDK multi lingua
I worker si connettono tramite gRPC utilizzando gli SDK ufficiali per Go, Python, Java, TypeScript, .NET e PHP.
PerchÃ© eseguire Temporal su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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