Distribuzione di Visual Studio Code Server con installazione in un clic.
Esegui VS Code completamente nel tuo browser da qualsiasi luogo con estensioni, debugging, Git e un terminale integrato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server porta l'ambiente di sviluppo completo di VS Code in qualsiasi browser. Accedi alle tue estensioni, IntelliSense, terminale integrato, strumenti Git e debugger da qualsiasi dispositivo senza installare software localmente â€” il tuo ambiente di sviluppo vive sul tuo VPS ed Ã¨ sempre pronto.
L'auto-hosting di VS Code Server su un VPS significa che progetti e configurazioni persistono tra le sessioni e sono accessibili da qualsiasi macchina. L'ambiente server sempre attivo Ã¨ ideale per il pair programming via web, i flussi di lavoro di sviluppo cloud o la programmazione da dispositivi in cui l'installazione di VS Code non Ã¨ pratica.
FunzionalitÃ principali di Visual Studio Code Server
VS Code completo nel browser
Accedi all'esperienza completa di VS Code incluse estensioni, temi, scorciatoie da tastiera e impostazioni da qualsiasi scheda del browser.
Supporto estensioni
Installare ed eseguire estensioni di VS Code lato server, inclusi server di linguaggio, linter, formattatori e debugger.
Terminale integrato
Esegui comandi shell, crea strumenti e script direttamente nel terminale del browser connesso al tuo ambiente VPS.
Integrazione Git
Gestisci repository, crea commit, revisiona diff e gestisci i conflitti di unione utilizzando gli strumenti Git integrati di VS Code.
Spazio di lavoro persistente
Progetti, impostazioni ed estensioni persistono tra le sessioni sul tuo VPS, cosÃ¬ riprendi esattamente da dove avevi interrotto.
PerchÃ© eseguire Visual Studio Code Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .