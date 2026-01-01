Alexandrie è una piattaforma di knowledge base e documentazione self-hosted, costruita con Go e Nuxt 4. Fornisce un ricco editor Markdown con espressioni matematiche KaTeX, contenitori di callout colorati e un centro di comando per la ricerca full-text in tutti i tuoi documenti. Un sistema di permessi a cinque livelli per documento ti permette di mantenere alcune note private, condividerne altre con il tuo team e pubblicare pagine selezionate pubblicamente — tutto da una singola installazione.

Ospitare Alexandrie in self-hosting mantiene i tuoi documenti, note e file caricati su un'infrastruttura che controlli. Lo storage oggetti integrato compatibile con S3 gestisce i caricamenti di file senza un servizio esterno, e il backup e ripristino con un clic ti permette di salvaguardare l'intera knowledge base senza esportazioni manuali del database.