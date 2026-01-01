Distribuisci Alexandrie con 1 click.
Base di conoscenza self-hosted con Markdown esteso, ricerca full-text e permessi granulari per documento.
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Cosa puoi costruire con Alexandrie
Alexandrie è una piattaforma di knowledge base e documentazione self-hosted, costruita con Go e Nuxt 4. Fornisce un ricco editor Markdown con espressioni matematiche KaTeX, contenitori di callout colorati e un centro di comando per la ricerca full-text in tutti i tuoi documenti. Un sistema di permessi a cinque livelli per documento ti permette di mantenere alcune note private, condividerne altre con il tuo team e pubblicare pagine selezionate pubblicamente — tutto da una singola installazione.
Ospitare Alexandrie in self-hosting mantiene i tuoi documenti, note e file caricati su un'infrastruttura che controlli. Lo storage oggetti integrato compatibile con S3 gestisce i caricamenti di file senza un servizio esterno, e il backup e ripristino con un clic ti permette di salvaguardare l'intera knowledge base senza esportazioni manuali del database.
Funzionalità principali di Alexandrie
Editor Markdown esteso
Scrivi con espressioni matematiche KaTeX, contenitori di richiamo colorati e incorporamenti ricchi utilizzando un editor CodeMirror 6 progettato per la documentazione strutturata.
Permessi a cinque livelli
Assegna livelli di accesso granulari per documento — da completamente privato a leggibile pubblicamente — in modo che la stessa installazione serva contemporaneamente note personali, wiki di team e documenti pubblici.
Ricerca di comandi a testo completo
Un centro di comando controllato da tastiera cerca istantaneamente in tutti i tuoi documenti, rendendo navigabili ampie basi di conoscenza senza dover navigare manualmente tra le cartelle.
Archiviazione file integrata
Un archivio oggetti integrato compatibile con S3 gestisce i caricamenti di file e gli allegati multimediali senza richiedere un servizio di archiviazione esterno o un account CDN.
Accesso SSO e OIDC
Autenticati con Google, GitHub, Microsoft o Discord tramite OIDC, eliminando la necessità di gestire account utente separati per ogni membro del team.
Perché eseguire Alexandrie su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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