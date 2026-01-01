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Strumento leggero e completo per la gestione di database, che supporta MySQL, PostgreSQL, SQLite e altri 8 sistemi.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Adminer

Adminer è uno strumento di gestione di database PHP a file singolo che offre funzionalità di amministrazione complete su oltre 11 sistemi di database — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e altri — tramite un'unica interfaccia web unificata. Originariamente creato come alternativa più leggera a phpMyAdmin, non richiede un'installazione complessa ed è pronto all'uso immediatamente dopo l'implementazione.

Nonostante il suo ingombro minimo, Adminer copre l'intera gamma di operazioni di database: navigazione e modifica dei record, esecuzione di query SQL con evidenziazione della sintassi, gestione di utenti e permessi, importazione ed esportazione di dati e visualizzazione delle relazioni dello schema. Il suo design pulito lo rende ugualmente utile per un rapido debugging durante lo sviluppo e per l'amministrazione di routine negli ambienti di produzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Adminer

oltre 11 sistemi di database

Gestisci MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e altro ancora da un'unica interfaccia, eliminando la necessità di mantenere strumenti separati per ogni tipo di database.

Implementazione immediata

Confezionato come un singolo file PHP senza dipendenze oltre a un server web, Adminer è accessibile immediatamente dopo il lancio senza alcun costo aggiuntivo di configurazione.

Editor di query SQL

Esegui query SQL personalizzate con evidenziazione della sintassi e risultati strutturati, rendendo semplice ispezionare i dati, eseguire il debug delle query o eseguire migrazioni una tantum.

Importazione ed esportazione

Importa ed esporta dati in formato SQL e CSV per backup, migrazioni e la condivisione di dati con strumenti esterni o membri del team.

Gestione utente e permessi

Crea, modifica e rimuovi gli utenti del database e i loro privilegi direttamente dall'interfaccia web, eliminando la necessità di accesso tramite riga di comando durante le modifiche di routine al controllo degli accessi.

Perché eseguire Adminer su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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