Adminer è uno strumento di gestione di database PHP a file singolo che offre funzionalità di amministrazione complete su oltre 11 sistemi di database — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e altri — tramite un'unica interfaccia web unificata. Originariamente creato come alternativa più leggera a phpMyAdmin, non richiede un'installazione complessa ed è pronto all'uso immediatamente dopo l'implementazione.

Nonostante il suo ingombro minimo, Adminer copre l'intera gamma di operazioni di database: navigazione e modifica dei record, esecuzione di query SQL con evidenziazione della sintassi, gestione di utenti e permessi, importazione ed esportazione di dati e visualizzazione delle relazioni dello schema. Il suo design pulito lo rende ugualmente utile per un rapido debugging durante lo sviluppo e per l'amministrazione di routine negli ambienti di produzione.