Distribuisci Adminer con un clic.
Strumento leggero e completo per la gestione di database, che supporta MySQL, PostgreSQL, SQLite e altri 8 sistemi.
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Cosa puoi costruire con Adminer
Adminer è uno strumento di gestione di database PHP a file singolo che offre funzionalità di amministrazione complete su oltre 11 sistemi di database — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e altri — tramite un'unica interfaccia web unificata. Originariamente creato come alternativa più leggera a phpMyAdmin, non richiede un'installazione complessa ed è pronto all'uso immediatamente dopo l'implementazione.
Nonostante il suo ingombro minimo, Adminer copre l'intera gamma di operazioni di database: navigazione e modifica dei record, esecuzione di query SQL con evidenziazione della sintassi, gestione di utenti e permessi, importazione ed esportazione di dati e visualizzazione delle relazioni dello schema. Il suo design pulito lo rende ugualmente utile per un rapido debugging durante lo sviluppo e per l'amministrazione di routine negli ambienti di produzione.
Funzionalità principali di Adminer
oltre 11 sistemi di database
Gestisci MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e altro ancora da un'unica interfaccia, eliminando la necessità di mantenere strumenti separati per ogni tipo di database.
Implementazione immediata
Confezionato come un singolo file PHP senza dipendenze oltre a un server web, Adminer è accessibile immediatamente dopo il lancio senza alcun costo aggiuntivo di configurazione.
Editor di query SQL
Esegui query SQL personalizzate con evidenziazione della sintassi e risultati strutturati, rendendo semplice ispezionare i dati, eseguire il debug delle query o eseguire migrazioni una tantum.
Importazione ed esportazione
Importa ed esporta dati in formato SQL e CSV per backup, migrazioni e la condivisione di dati con strumenti esterni o membri del team.
Gestione utente e permessi
Crea, modifica e rimuovi gli utenti del database e i loro privilegi direttamente dall'interfaccia web, eliminando la necessità di accesso tramite riga di comando durante le modifiche di routine al controllo degli accessi.
Perché eseguire Adminer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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