Fino al 69% di sconto per 1Backend

Distribuisci 1Backend con installazione in un click.

Piattaforma self-hosted per la creazione di applicazioni AI con microservizi e microfrontend scalabili.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49  /mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci 1Backend con installazione in un click.

Scegli un piano VPS per 1Backend

69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con 1Backend

1Backend è una piattaforma open source per la distribuzione di applicazioni AI come microservizi e microfrontend componibili, il tutto da un unico pannello di controllo auto-ospitato. Raggruppa gestione utenti, permessi, segreti, configurazione, routing, archiviazione file e un servizio di modelli AI in modo che i team possano concentrarsi sulla logica applicativa invece di assemblare l'infrastruttura.

Ospitare in autonomia 1Backend sul tuo VPS mantiene prompt, pesi del modello, segreti e dati dei clienti all'interno dell'infrastruttura che controlli. I servizi integrati avviano LLM locali e container di stable diffusion su richiesta, fornendoti un backend pronto per la produzione per i prodotti AI senza il lock-in del fornitore per token.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di 1Backend

AI microservizi runtime

Avvia e orchestra container AI — inclusi LLM locali e modelli di immagine — direttamente dal backend senza la necessità di un orchestratore esterno.

Identità integrata

Account utente, ruoli, permessi, organizzazioni e chiavi API vengono forniti di serie, così ogni nuovo servizio eredita automaticamente l'autenticazione.

Segreti e configurazione

I servizi di archiviazione segreta crittografata e di configurazione per app mantengono le chiavi API e le impostazioni al di fuori del codice e del controllo di versione.

Hosting Microfrontend

Gestisci più frontend attraverso un singolo livello di routing, permettendo a team indipendenti di rilasciare moduli UI senza dover ricostruire l'intera applicazione.

Manifesti Bootstrap

Definisci rotte, permessi, configurazioni e segreti nei manifesti YAML per distribuzioni di infrastruttura come codice riproducibili tra gli ambienti.

Perché eseguire 1Backend su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Seleziona
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Esegui Visual Studio Code nel tuo browser ovunque

Seleziona
Adminer

Adminer

Interfaccia completa di gestione database che supporta oltre 11 sistemi di database

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.