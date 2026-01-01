Distribuisci 1Backend con installazione in un click.
Piattaforma self-hosted per la creazione di applicazioni AI con microservizi e microfrontend scalabili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con 1Backend
1Backend è una piattaforma open source per la distribuzione di applicazioni AI come microservizi e microfrontend componibili, il tutto da un unico pannello di controllo auto-ospitato. Raggruppa gestione utenti, permessi, segreti, configurazione, routing, archiviazione file e un servizio di modelli AI in modo che i team possano concentrarsi sulla logica applicativa invece di assemblare l'infrastruttura.
Ospitare in autonomia 1Backend sul tuo VPS mantiene prompt, pesi del modello, segreti e dati dei clienti all'interno dell'infrastruttura che controlli. I servizi integrati avviano LLM locali e container di stable diffusion su richiesta, fornendoti un backend pronto per la produzione per i prodotti AI senza il lock-in del fornitore per token.
Funzionalità principali di 1Backend
AI microservizi runtime
Avvia e orchestra container AI — inclusi LLM locali e modelli di immagine — direttamente dal backend senza la necessità di un orchestratore esterno.
Identità integrata
Account utente, ruoli, permessi, organizzazioni e chiavi API vengono forniti di serie, così ogni nuovo servizio eredita automaticamente l'autenticazione.
Segreti e configurazione
I servizi di archiviazione segreta crittografata e di configurazione per app mantengono le chiavi API e le impostazioni al di fuori del codice e del controllo di versione.
Hosting Microfrontend
Gestisci più frontend attraverso un singolo livello di routing, permettendo a team indipendenti di rilasciare moduli UI senza dover ricostruire l'intera applicazione.
Manifesti Bootstrap
Definisci rotte, permessi, configurazioni e segreti nei manifesti YAML per distribuzioni di infrastruttura come codice riproducibili tra gli ambienti.
Perché eseguire 1Backend su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.