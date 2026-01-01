Distribuisci Checkmk con installazione in un clic.
Monitoraggio completo dell'infrastruttura con rilevamento automatico, controlli senza agenti, dashboard e avvisi per server, reti e carichi di lavoro cloud.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Checkmk
Checkmk è una piattaforma completa di monitoraggio di infrastrutture e applicazioni che combina plugin compatibili con Nagios con una moderna UI web, il rilevamento automatico dei servizi e dashboard integrate. La Community Edition (precedentemente Raw Edition) è completamente open-source e include il motore di monitoraggio completo, i ricevitori agent, l'instradamento delle notifiche e le funzionalità di reporting utilizzate da decine di migliaia di organizzazioni per monitorare server, switch, host di virtualizzazione e carichi di lavoro cloud da un'unica interfaccia.
Ospitare autonomamente Checkmk sul tuo VPS mantiene ogni credenziale, nome host e metrica all'interno della tua infrastruttura. Il rilevamento automatico scansiona gli host alla prima registrazione e propone i controlli di servizio corretti per il sistema operativo e il software rilevati, riducendo drasticamente i tempi di configurazione rispetto alla configurazione manuale di ogni metrica.
Funzionalità principali di Checkmk
Rilevamento automatico dei servizi
Aggiungi un host e Checkmk lo ispeziona per sistema operativo, servizi, file system, interfacce di rete e software, proponendo automaticamente i controlli di monitoraggio corretti.
Controlli con agente e senza agente
Monitora i server tramite agent leggeri su Linux, Windows e Unix, oppure usa SNMP, IPMI, API REST e decine di integrazioni per switch, hypervisor e servizi cloud.
Dashboard e report
Le viste predefinite coprono la panoramica dell'host, lo stato dei problemi, i grafici delle prestazioni e la reportistica SLA, con un editor grafico per dashboard e notifiche personalizzate.
Avvisi intelligenti
Instradamento delle notifiche con regole di escalation, ore di silenzio sensibili alla finestra temporale, consegna multicanale e modelli personalizzabili per gruppo host e team.
Monitoraggio distribuito
Scalare a più siti con amministrazione centrale, server satellite remoti e replica della configurazione sincronizzata tra diverse aree geografiche.
Perché eseguire Checkmk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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