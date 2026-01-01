Checkmk è una piattaforma completa di monitoraggio di infrastrutture e applicazioni che combina plugin compatibili con Nagios con una moderna UI web, il rilevamento automatico dei servizi e dashboard integrate. La Community Edition (precedentemente Raw Edition) è completamente open-source e include il motore di monitoraggio completo, i ricevitori agent, l'instradamento delle notifiche e le funzionalità di reporting utilizzate da decine di migliaia di organizzazioni per monitorare server, switch, host di virtualizzazione e carichi di lavoro cloud da un'unica interfaccia.

Ospitare autonomamente Checkmk sul tuo VPS mantiene ogni credenziale, nome host e metrica all'interno della tua infrastruttura. Il rilevamento automatico scansiona gli host alla prima registrazione e propone i controlli di servizio corretti per il sistema operativo e il software rilevati, riducendo drasticamente i tempi di configurazione rispetto alla configurazione manuale di ogni metrica.