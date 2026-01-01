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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Checkmk

Checkmk è una piattaforma completa di monitoraggio di infrastrutture e applicazioni che combina plugin compatibili con Nagios con una moderna UI web, il rilevamento automatico dei servizi e dashboard integrate. La Community Edition (precedentemente Raw Edition) è completamente open-source e include il motore di monitoraggio completo, i ricevitori agent, l'instradamento delle notifiche e le funzionalità di reporting utilizzate da decine di migliaia di organizzazioni per monitorare server, switch, host di virtualizzazione e carichi di lavoro cloud da un'unica interfaccia.

Ospitare autonomamente Checkmk sul tuo VPS mantiene ogni credenziale, nome host e metrica all'interno della tua infrastruttura. Il rilevamento automatico scansiona gli host alla prima registrazione e propone i controlli di servizio corretti per il sistema operativo e il software rilevati, riducendo drasticamente i tempi di configurazione rispetto alla configurazione manuale di ogni metrica.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Checkmk

Rilevamento automatico dei servizi

Aggiungi un host e Checkmk lo ispeziona per sistema operativo, servizi, file system, interfacce di rete e software, proponendo automaticamente i controlli di monitoraggio corretti.

Controlli con agente e senza agente

Monitora i server tramite agent leggeri su Linux, Windows e Unix, oppure usa SNMP, IPMI, API REST e decine di integrazioni per switch, hypervisor e servizi cloud.

Dashboard e report

Le viste predefinite coprono la panoramica dell'host, lo stato dei problemi, i grafici delle prestazioni e la reportistica SLA, con un editor grafico per dashboard e notifiche personalizzate.

Avvisi intelligenti

Instradamento delle notifiche con regole di escalation, ore di silenzio sensibili alla finestra temporale, consegna multicanale e modelli personalizzabili per gruppo host e team.

Monitoraggio distribuito

Scalare a più siti con amministrazione centrale, server satellite remoti e replica della configurazione sincronizzata tra diverse aree geografiche.

Perché eseguire Checkmk su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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