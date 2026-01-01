Distribuisci Apache Druid con installazione in un click.
Database di analisi in tempo reale progettato per query veloci di analisi multidimensionale su dati di eventi in streaming e storici su larga scala.
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Cosa puoi costruire con Apache Druid
Apache Druid è un database di analisi ad alte prestazioni e in tempo reale, progettato specificamente per query OLAP in meno di un secondo su dati basati su eventi. Originariamente sviluppato presso Metamarkets e ora un progetto Apache di alto livello, Druid alimenta analisi rivolte agli utenti, telemetria di rete, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e dashboard di clickstream presso aziende come Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.
L'auto-hosting di Druid sul tuo VPS ti offre un motore di query orientato alle colonne ottimizzato per l'ingestione in streaming da Kafka e Kinesis, il filtraggio di serie temporali e aggregazioni ad alta concorrenza — senza costi cloud per query o blocco del fornitore. La console web integrata gestisce l'esplorazione SQL, le specifiche di ingestione, la gestione delle origini dati e lo stato del cluster da un'unica scheda del browser.
Funzionalità principali di Apache Druid
Console web integrata
Interfaccia utente basata su browser per query SQL, specifiche di ingestione, gestione delle origini dati e monitoraggio dello stato del cluster senza un client separato.
Acquisizione in tempo reale
Trasmetti eventi da Kafka, Kinesis o HTTP in origini dati interrogabili in pochi secondi, con garanzie di consegna esattamente una volta.
Archivio colonnare di serie temporali
L'archiviazione orientata alle colonne con indici bitmap e partizionamento basato sul tempo offre filtri e aggregazioni in meno di un secondo su miliardi di righe.
Architettura Lambda
Un livello di query unificato su sorgenti di dati in streaming e batch consente ai dashboard di unire eventi in tempo reale con il contesto storico in modo trasparente.
SQL e query native
Standard ANSI SQL più un'API di query nativa basata su JSON offrono ad analisti e applicazioni accesso flessibile alle stesse fonti di dati.
Perché eseguire Apache Druid su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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