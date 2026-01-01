Apache Druid è un database di analisi ad alte prestazioni e in tempo reale, progettato specificamente per query OLAP in meno di un secondo su dati basati su eventi. Originariamente sviluppato presso Metamarkets e ora un progetto Apache di alto livello, Druid alimenta analisi rivolte agli utenti, telemetria di rete, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e dashboard di clickstream presso aziende come Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.

L'auto-hosting di Druid sul tuo VPS ti offre un motore di query orientato alle colonne ottimizzato per l'ingestione in streaming da Kafka e Kinesis, il filtraggio di serie temporali e aggregazioni ad alta concorrenza — senza costi cloud per query o blocco del fornitore. La console web integrata gestisce l'esplorazione SQL, le specifiche di ingestione, la gestione delle origini dati e lo stato del cluster da un'unica scheda del browser.