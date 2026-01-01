Distribuisci Alerta con 1 click.
Piattaforma open source di gestione degli avvisi che consolida gli avvisi di monitoraggio da qualsiasi fonte in un'unica dashboard in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Alerta
Alerta è una piattaforma open-source di gestione e consolidamento degli avvisi che raccoglie avvisi da Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch e decine di altri strumenti di monitoraggio in un'unica console web in tempo reale. Deduplicando e correlando gli avvisi in arrivo, Alerta elimina le tempeste di avvisi e offre ai team di reperibilità una visione chiara di ciò che sta effettivamente scattando e di ciò che conta di più.
L'auto-hosting di Alerta su un VPS offre al tuo team operativo il pieno controllo sull'infrastruttura di avviso, sulle politiche di conservazione e sull'autenticazione — senza inviare dati di monitoraggio a un servizio di terze parti. La multi-tenancy integrata significa che un'istanza di Alerta può servire contemporaneamente più team o ambienti client.
Funzionalità principali di Alerta
Acquisizione multi-sorgente
Ricevi avvisi da Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch e altro ancora tramite un'unica REST API senza riconfigurare il tuo stack di monitoraggio.
Deduplicazione delle allerte
Deduplica e correla automaticamente gli avvisi ripetuti in modo che gli ingegneri di guardia vedano un'azione concreta invece di centinaia di notifiche identiche.
Finestre di manutenzione
Definisci periodi di blackout per servizio, ambiente o tag per sopprimere gli avvisi previsti durante la manutenzione programmata senza disabilitare i monitor.
Multi-tenancy
Gestisci più team o ambienti client da una singola istanza di Alerta utilizzando viste personalizzate e chiavi API con ambito.
Autenticazione flessibile
Autenticati con Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 o Azure AD — nessun provider di identità di terze parti richiesto.
Perché eseguire Alerta su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.