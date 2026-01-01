Alerta è una piattaforma open-source di gestione e consolidamento degli avvisi che raccoglie avvisi da Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch e decine di altri strumenti di monitoraggio in un'unica console web in tempo reale. Deduplicando e correlando gli avvisi in arrivo, Alerta elimina le tempeste di avvisi e offre ai team di reperibilità una visione chiara di ciò che sta effettivamente scattando e di ciò che conta di più.

L'auto-hosting di Alerta su un VPS offre al tuo team operativo il pieno controllo sull'infrastruttura di avviso, sulle politiche di conservazione e sull'autenticazione — senza inviare dati di monitoraggio a un servizio di terze parti. La multi-tenancy integrata significa che un'istanza di Alerta può servire contemporaneamente più team o ambienti client.