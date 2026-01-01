Distribuisci Uptime Kuma con un click.
Completo monitoraggio dell'uptime auto-ospitato per siti web, API e servizi con pagine di stato e avvisi multicanale.
Scegli un piano VPS per Uptime Kuma
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Uptime Kuma
Uptime Kuma Ã¨ uno strumento di monitoraggio self-hosted con una dashboard raffinata e in tempo reale per tenere traccia della disponibilitÃ di siti web, API, porte TCP, record DNS, container Docker e altro ancora. Controlla gli obiettivi a intervalli configurabili e invia avvisi nel momento in cui qualcosa smette di funzionare.
Il self-hosting su un VPS ti offre un monitor persistente che funziona 24 ore su 24 indipendentemente dalla tua macchina locale. Puoi creare pagine di stato pubbliche per i tuoi servizi, configurare canali di notifica inclusi Telegram, Discord, Slack, email e webhook, e tenere traccia delle percentuali di uptime storiche nel tempo.
FunzionalitÃ principali di Uptime Kuma
Monitoraggio multitipo
Monitora endpoint HTTP/HTTPS, porte TCP/UDP, ricerche DNS, container Docker e database da un'unica dashboard.
Pagine di stato pubbliche
Crea pagine di stato pubbliche brandizzate per comunicare lo stato del servizio ai tuoi clienti senza esporre i dettagli di monitoraggio interni.
Notifiche avanzate
Invia notifiche di inattivitÃ tramite Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhook e 90+ altri canali di notifica.
Cronologia uptime
Monitora la disponibilitÃ storica con grafici della percentuale di uptime e grafici del tempo di risposta per identificare le tendenze di affidabilitÃ .
Monitoraggio certificati
Monitora le date di scadenza dei certificati SSL e ricevi avvisi prima che i certificati scadano per prevenire guasti HTTPS imprevisti.
PerchÃ© eseguire Uptime Kuma su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
Apache Druid
Database di analisi in tempo reale per query OLAP in meno di un secondo su dati di eventi in streaming