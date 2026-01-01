Apache HertzBeat è una piattaforma di osservabilità agentless, guidata dalla community, che monitora server, database, middleware, servizi cloud ed endpoint HTTP e JMX personalizzati tramite modelli di protocollo configurabili. Invece di installare agenti di raccolta su ogni destinazione, interroga gli endpoint tramite SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e decine di altri protocolli, quindi visualizza dashboard, avvisi e pagine di stato da un'unica interfaccia unificata.

L'auto-hosting di HertzBeat sul tuo VPS mantiene i dati di monitoraggio, le regole di avviso e le credenziali di destinazione all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza prezzi per metrica o blocco del fornitore. Lo stack PostgreSQL e VictoriaMetrics in bundle memorizza la configurazione e le metriche delle serie temporali localmente, rendendo la distribuzione completamente autonoma fin dal primo giorno.