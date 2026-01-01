Distribuisci Apache HertzBeat con un click.
Piattaforma di osservabilità open-source, senza agenti e in tempo reale per il monitoraggio di server, database e servizi cloud.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache HertzBeat
Apache HertzBeat è una piattaforma di osservabilità agentless, guidata dalla community, che monitora server, database, middleware, servizi cloud ed endpoint HTTP e JMX personalizzati tramite modelli di protocollo configurabili. Invece di installare agenti di raccolta su ogni destinazione, interroga gli endpoint tramite SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e decine di altri protocolli, quindi visualizza dashboard, avvisi e pagine di stato da un'unica interfaccia unificata.
L'auto-hosting di HertzBeat sul tuo VPS mantiene i dati di monitoraggio, le regole di avviso e le credenziali di destinazione all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza prezzi per metrica o blocco del fornitore. Lo stack PostgreSQL e VictoriaMetrics in bundle memorizza la configurazione e le metriche delle serie temporali localmente, rendendo la distribuzione completamente autonoma fin dal primo giorno.
Funzionalità principali di Apache HertzBeat
Monitoraggio senza agenti
Interroga server, database e API tramite SSH, SNMP, JDBC, JMX e HTTP senza installare collettori su ogni macchina di destinazione.
Allerta soglia
Definire regole di avviso con soglie basate su espressioni e inviare notifiche a email, Slack, Discord, Telegram, webhook e fornitori di SMS.
Pagine di stato pubbliche
Pubblicare pagine di stato rivolte ai clienti che riportano l'uptime e gli incidenti per i servizi monitorati selezionati senza esporre i dashboard interni.
Protocolli personalizzati
Aggiungi nuovi tipi di monitoraggio scrivendo template di applicazioni YAML, in modo che i sistemi di nicchia possano essere osservati senza attendere le integrazioni dei fornitori.
Archivio di serie temporali in bundle
Fornito con VictoriaMetrics per un'efficiente archiviazione a lungo termine delle metriche e PostgreSQL per la configurazione, eliminando la necessità di collegare database esterni.
Perché eseguire Apache HertzBeat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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