Distribuisci WPS Office con installazione a un clic.
Suite per ufficio completa con Writer, Spreadsheet e Presentation, accessibile da qualsiasi browser tramite il tuo VPS.
Scegli un piano VPS per WPS Office
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WPS Office
WPS Office Ã¨ una suite completa per la produttivitÃ d'ufficio che include Writer, Fogli di calcolo, Presentazioni e strumenti di modifica PDF. Viene fornito come applicazione desktop accessibile tramite browser attraverso lo streaming KasmVNC, offrendoti un ambiente d'ufficio completo da qualsiasi dispositivo senza installare software localmente.
L'auto-hosting di WPS Office su un VPS fornisce uno spazio di lavoro persistente con i tuoi documenti sempre disponibili a un URL sicuro. WPS Office ha un'elevata compatibilitÃ con i formati di Microsoft Office â€” DOCX, XLSX e PPTX â€” rendendola una suite d'ufficio pratica per lavorare con file provenienti da colleghi che utilizzano Microsoft Office.
FunzionalitÃ principali di WPS Office
Piena suite per ufficio
Include Writer (elaboratore di testi), Fogli di calcolo (compatibile con Excel), Presentazione (compatibile con PowerPoint) e strumenti PDF in un unico pacchetto.
Accesso basato su browser
Accedi al desktop completo di WPS Office da qualsiasi browser tramite KasmVNC senza installare software sul tuo dispositivo locale.
Compatibile con Microsoft Office
Aprire, modificare e salvare file DOCX, XLSX e PPTX con alta fedeltÃ per mantenere la compatibilitÃ con gli utenti di Microsoft Office.
Modifica PDF
Visualizza, annota e modifica documenti PDF direttamente all'interno di WPS Office senza prima convertirli in un altro formato.
Archiviazione persistente dei documenti
Documenti e impostazioni persistono tra le sessioni sul tuo VPS, cosÃ¬ il tuo spazio di lavoro Ã¨ sempre esattamente come lo hai lasciato.
PerchÃ© eseguire WPS Office su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .