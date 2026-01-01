Distribuisci ZITADEL con installazione in un clic.
Piattaforma di infrastruttura di identità open-source per l'autenticazione, l'SSO e la gestione degli utenti su tutte le tue applicazioni.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ZITADEL
ZITADEL è una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) cloud-native e open-source che fornisce autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti per le applicazioni moderne. Supporta OIDC, OAuth 2.0, SAML e passkey pronto all'uso — rendendola un'alternativa self-hosted completa a Auth0, Keycloak o AWS Cognito.
Ospitare ZITADEL sul tuo VPS ti dà il pieno controllo sui dati degli utenti, sui requisiti di conformità e sui flussi di autenticazione senza costi per utente o vendor lock-in. La sua architettura basata su eventi garantisce una traccia di audit completa e immutabile di tutte le operazioni di identità.
Funzionalità principali di ZITADEL
Single Sign-On
Centralizza l'autenticazione su tutte le tue applicazioni con supporto OIDC e SAML, offrendo agli utenti un unico accesso per tutto ciò a cui accedono.
Autenticazione Passkey
Abilita l'accesso senza password con passkey WebAuthn e chiavi di sicurezza hardware per un accesso resistente al phishing e senza credenziali.
Multi-utenza nativa
Gestisci più organizzazioni e applicazioni da una singola istanza ZITADEL con isolamento completo tra i tenant e branding per organizzazione.
Registro di audit immutabile
L'architettura basata su eventi registra ogni operazione di identità come un evento immutabile, fornendo log conformi per i requisiti SOC 2 e GDPR.
Federazione dell'identità
Connetti Google, GitHub, Microsoft e provider OIDC personalizzati in modo che gli utenti possano accedere con i loro account esistenti su tutto il tuo stack.
Perché eseguire ZITADEL su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.