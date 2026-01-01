Distribuisci 2FAuth con un click.
Gestore di autenticazione a due fattori auto-ospitato e basato sul web, accessibile da qualsiasi dispositivo, che mantiene i tuoi codici sotto il tuo controllo.
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Cosa puoi costruire con 2FAuth
2FAuth è un'alternativa open source e basata sul web alle app di autenticazione mobile come Google Authenticator e Authy. Genera password monouso basate sul tempo (TOTP) e codici HOTP tramite un'interfaccia browser pulita, così i tuoi codici di autenticazione sono raggiungibili da qualsiasi dispositivo, non bloccati su un singolo telefono.
A differenza degli autenticatori solo mobile, 2FAuth memorizza i tuoi segreti su un'infrastruttura che controlli, con archiviazione crittografata e protezione opzionale dell'account. Ciò significa nessun lock-in del fornitore, nessun dato condiviso con servizi commerciali e nessuna dipendenza da un telefono che potrebbe essere perso o danneggiato proprio quando hai più bisogno di accedere.
Funzionalità principali di 2FAuth
Accesso basato sul web
Accedi a tutti i tuoi codici 2FA da qualsiasi browser su qualsiasi dispositivo, eliminando la dipendenza da un singolo telefono durante i momenti critici di accesso.
Supporto TOTP e HOTP
Genera password monouso sia basate sul tempo che basate su contatore, coprendo gli standard di autenticazione utilizzati da praticamente ogni servizio che offre l'autenticazione a due fattori (2FA).
Configurazione semplice dell'account
Aggiungi account tramite scansione di codice QR o inserimento manuale, e organizzali in gruppi con icone per una rapida identificazione visiva.
Importazione ed esportazione
Migra da Google Authenticator, Aegis e 2FAS con strumenti di importazione integrati, ed esporta i tuoi dati in qualsiasi momento per evitare il blocco.
Accesso senza password
Il supporto WebAuthn ti permette di autenticarti a 2FAuth stesso senza password, aggiungendo un moderno livello di sicurezza al gestore che protegge i tuoi altri account.
Perché eseguire 2FAuth su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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