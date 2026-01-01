2FAuth è un'alternativa open source e basata sul web alle app di autenticazione mobile come Google Authenticator e Authy. Genera password monouso basate sul tempo (TOTP) e codici HOTP tramite un'interfaccia browser pulita, così i tuoi codici di autenticazione sono raggiungibili da qualsiasi dispositivo, non bloccati su un singolo telefono.

A differenza degli autenticatori solo mobile, 2FAuth memorizza i tuoi segreti su un'infrastruttura che controlli, con archiviazione crittografata e protezione opzionale dell'account. Ciò significa nessun lock-in del fornitore, nessun dato condiviso con servizi commerciali e nessuna dipendenza da un telefono che potrebbe essere perso o danneggiato proprio quando hai più bisogno di accedere.