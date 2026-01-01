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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con 2FAuth

2FAuth è un'alternativa open source e basata sul web alle app di autenticazione mobile come Google Authenticator e Authy. Genera password monouso basate sul tempo (TOTP) e codici HOTP tramite un'interfaccia browser pulita, così i tuoi codici di autenticazione sono raggiungibili da qualsiasi dispositivo, non bloccati su un singolo telefono.

A differenza degli autenticatori solo mobile, 2FAuth memorizza i tuoi segreti su un'infrastruttura che controlli, con archiviazione crittografata e protezione opzionale dell'account. Ciò significa nessun lock-in del fornitore, nessun dato condiviso con servizi commerciali e nessuna dipendenza da un telefono che potrebbe essere perso o danneggiato proprio quando hai più bisogno di accedere.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di 2FAuth

Accesso basato sul web

Accedi a tutti i tuoi codici 2FA da qualsiasi browser su qualsiasi dispositivo, eliminando la dipendenza da un singolo telefono durante i momenti critici di accesso.

Supporto TOTP e HOTP

Genera password monouso sia basate sul tempo che basate su contatore, coprendo gli standard di autenticazione utilizzati da praticamente ogni servizio che offre l'autenticazione a due fattori (2FA).

Configurazione semplice dell'account

Aggiungi account tramite scansione di codice QR o inserimento manuale, e organizzali in gruppi con icone per una rapida identificazione visiva.

Importazione ed esportazione

Migra da Google Authenticator, Aegis e 2FAS con strumenti di importazione integrati, ed esporta i tuoi dati in qualsiasi momento per evitare il blocco.

Accesso senza password

Il supporto WebAuthn ti permette di autenticarti a 2FAuth stesso senza password, aggiungendo un moderno livello di sicurezza al gestore che protegge i tuoi altri account.

Perché eseguire 2FAuth su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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