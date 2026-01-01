Distribuisci Authorizer con 1 click.
Server di autenticazione open-source auto-ospitato che fornisce alle tue app un livello di identità completo senza SaaS di terze parti.
Scegli un piano VPS per Authorizer
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con Authorizer
Authorizer è un server di autenticazione e autorizzazione self-hosted che sostituisce servizi cloud come Auth0, Firebase Auth o Clerk. Offre accesso tramite email/password, OAuth sociale con oltre 10 provider, link magici, autenticazione a più fattori e controllo degli accessi basato sui ruoli pronto all'uso — il tutto in esecuzione all'interno della tua infrastruttura, con i dati utente archiviati nel tuo database.
Invece di pagare tariffe per utente o affidare a terzi le credenziali dei tuoi utenti, l'auto-hosting di Authorizer ti consente di mantenere la piena proprietà del tuo livello di identità. Espone un'API GraphQL e una pagina di accesso integrata a cui le tue applicazioni possono reindirizzare, supportato da SQLite, PostgreSQL, MySQL o uno degli oltre 13 backend di database supportati.
Funzionalità principali di Authorizer
Accesso Social e senza password
Supporto per Google, GitHub e oltre 10 provider OAuth, insieme a link magici e MFA basata su TOTP, così gli utenti possono accedere nel modo che preferiscono.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definisci ruoli personalizzati e ruoli protetti per limitare ciò che gli utenti autenticati possono fare all'interno della tua applicazione.
GraphQL API
L'interfaccia GraphQL completa per la gestione degli utenti, l'emissione di token e la configurazione rende l'integrazione semplice in qualsiasi stack tecnologico.
Interfaccia utente di accesso integrata
Viene fornito con una pagina di accesso pronta all'uso su /app e una dashboard di amministrazione su /dashboard — nessuna UI di autenticazione personalizzata è necessaria per iniziare.
Oltre 13 motori di database
Esegui su SQLite per semplicità o connettiti a PostgreSQL, MySQL, MongoDB o a uno degli oltre 10 database supportati man mano che le tue esigenze crescono.
Perché eseguire Authorizer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Posizione del server consigliata:
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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