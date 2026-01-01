Distribuisci Authentik con installazione in un click.
Provider di identità open source che offre SSO aziendale, OAuth2, SAML e autenticazione a più fattori per qualsiasi applicazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Authentik
Authentik è un provider di identità open-source flessibile che offre alle organizzazioni autenticazione di livello enterprise e gestione degli utenti senza la complessità tipicamente associata all'infrastruttura di identità. Supporta i protocolli OAuth2, OpenID Connect e SAML, rendendolo compatibile con praticamente qualsiasi applicazione o servizio che necessiti di autenticazione utente. L'autenticazione a più fattori, i flussi di login personalizzabili, l'integrazione LDAP e un portale utente self-service completano le sue funzionalità.
L'auto-hosting di Authentik ti offre piena sovranità sui dati delle credenziali utente e sui dati di sessione, elimina le tariffe ricorrenti per utente addebitate dai provider di identità commerciali e ti consente di personalizzare i flussi di autenticazione in base alle esigenze esatte della tua organizzazione. Questa implementazione esegue un server, un worker in background, PostgreSQL e Redis — tutto il necessario per una piattaforma di identità pronta per la produzione.
Funzionalità principali di Authentik
Protocolli SSO universali
Il supporto per OAuth2, OpenID Connect e SAML significa che Authentik funziona come fornitore di identità per praticamente qualsiasi applicazione o servizio moderno direttamente dalla scatola.
MFA Flessibile
Applica l'autenticazione a più fattori tramite app di autenticazione TOTP, chiavi hardware WebAuthn o SMS — configurabile per applicazione o gruppo di utenti.
Flussi di accesso personalizzabili
Progetta pipeline di autenticazione con passaggi condizionali, branding personalizzato e controllo degli accessi basato su policy per soddisfare i requisiti di sicurezza della tua organizzazione.
Integrazione directory LDAP
Connettiti alle directory Active Directory o LDAP esistenti per sincronizzare utenti e gruppi, evitando la necessità di ricostruire il tuo database utenti da zero.
Audit e registrazione della conformità
Registri eventi dettagliati e tracce di audit registrano ogni evento di autenticazione, offrendoti la visibilità necessaria per le revisioni di sicurezza e la conformità normativa.
Perché eseguire Authentik su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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