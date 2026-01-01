Authentik è un provider di identità open-source flessibile che offre alle organizzazioni autenticazione di livello enterprise e gestione degli utenti senza la complessità tipicamente associata all'infrastruttura di identità. Supporta i protocolli OAuth2, OpenID Connect e SAML, rendendolo compatibile con praticamente qualsiasi applicazione o servizio che necessiti di autenticazione utente. L'autenticazione a più fattori, i flussi di login personalizzabili, l'integrazione LDAP e un portale utente self-service completano le sue funzionalità.

L'auto-hosting di Authentik ti offre piena sovranità sui dati delle credenziali utente e sui dati di sessione, elimina le tariffe ricorrenti per utente addebitate dai provider di identità commerciali e ti consente di personalizzare i flussi di autenticazione in base alle esigenze esatte della tua organizzazione. Questa implementazione esegue un server, un worker in background, PostgreSQL e Redis — tutto il necessario per una piattaforma di identità pronta per la produzione.