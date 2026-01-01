Distribuisci Vaultwarden con un click.
Leggero gestore di password auto-ospitato compatibile con Bitwarden, scritto in Rust con HTTPS automatico tramite Traefik.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Vaultwarden
Vaultwarden è un'implementazione non ufficiale e leggera dell'API del server Bitwarden, scritta in Rust. Utilizza una frazione della memoria richiesta dal server ufficiale di Bitwarden, pur rimanendo completamente compatibile con tutti i client ufficiali di Bitwarden — estensioni del browser, applicazioni desktop e app mobili funzionano tutte senza modifiche.
L'auto-hosting del tuo vault di password su un VPS mantiene ogni password, nota sicura e credenziale interamente all'interno della tua infrastruttura. Questo template instrada automaticamente l'HTTPS tramite il reverse proxy Traefik preinstallato con certificati Let's Encrypt, soddisfacendo il requisito HTTPS dei client Bitwarden fin dal primo deployment.
Funzionalità principali di Vaultwarden
Bitwarden compatibile
Tutte le estensioni ufficiali del browser Bitwarden, i client desktop e mobili si connettono a Vaultwarden senza alcuna modifica.
Efficienza di Rust
Scritto in Rust, Vaultwarden utilizza una frazione della RAM e della CPU richieste dal server Bitwarden ufficiale basato su Java.
HTTPS Automatico
Il traffico viene instradato attraverso il proxy Traefik preinstallato con certificati Let's Encrypt, soddisfacendo immediatamente il requisito HTTPS di Bitwarden.
Supporto organizzativo
Condividi gli elementi della cassaforte con familiari o membri del team utilizzando le funzionalità di organizzazione e raccolta di Vaultwarden.
Accesso di emergenza
Concedi ai contatti fidati l'accesso di emergenza alla tua cassaforte con periodi di attesa configurabili per scenari di recupero dell'account.
Perché eseguire Vaultwarden su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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