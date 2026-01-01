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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Vaultwarden

Vaultwarden è un'implementazione non ufficiale e leggera dell'API del server Bitwarden, scritta in Rust. Utilizza una frazione della memoria richiesta dal server ufficiale di Bitwarden, pur rimanendo completamente compatibile con tutti i client ufficiali di Bitwarden — estensioni del browser, applicazioni desktop e app mobili funzionano tutte senza modifiche.

L'auto-hosting del tuo vault di password su un VPS mantiene ogni password, nota sicura e credenziale interamente all'interno della tua infrastruttura. Questo template instrada automaticamente l'HTTPS tramite il reverse proxy Traefik preinstallato con certificati Let's Encrypt, soddisfacendo il requisito HTTPS dei client Bitwarden fin dal primo deployment.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Vaultwarden

Bitwarden compatibile

Tutte le estensioni ufficiali del browser Bitwarden, i client desktop e mobili si connettono a Vaultwarden senza alcuna modifica.

Efficienza di Rust

Scritto in Rust, Vaultwarden utilizza una frazione della RAM e della CPU richieste dal server Bitwarden ufficiale basato su Java.

HTTPS Automatico

Il traffico viene instradato attraverso il proxy Traefik preinstallato con certificati Let's Encrypt, soddisfacendo immediatamente il requisito HTTPS di Bitwarden.

Supporto organizzativo

Condividi gli elementi della cassaforte con familiari o membri del team utilizzando le funzionalità di organizzazione e raccolta di Vaultwarden.

Accesso di emergenza

Concedi ai contatti fidati l'accesso di emergenza alla tua cassaforte con periodi di attesa configurabili per scenari di recupero dell'account.

Perché eseguire Vaultwarden su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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