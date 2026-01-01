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Piattaforma di gestione dei flag di funzionalitÃ  auto-ospitata con archiviazione nativa di Git e capacitÃ  di targeting avanzate.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Flipt

Flipt Ã¨ una piattaforma open source per la gestione dei feature flag che offre ai team di sviluppo il controllo completo sul loro processo di rilascio. Ti permette di archiviare le configurazioni dei flag insieme al tuo codice nei repository Git, integrandosi con i flussi di lavoro di revisione del codice che il tuo team giÃ  utilizza. L'interfaccia web rende la creazione di flag, la definizione di segmenti di utenti e la configurazione di implementazioni basate su percentuale accessibili a tutti i membri del team senza richiedere modifiche al codice o ridistribuzioni.

Ospitare autonomamente Flipt sul tuo VPS mantiene la logica sensibile dei feature flag e i dati di targeting degli utenti interamente all'interno della tua infrastruttura, garantendo la conformitÃ  con le politiche di sicurezza ed eliminando il vendor lock-in. Ottieni le stesse funzionalitÃ  dei servizi commerciali di feature flag a una frazione del costo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Flipt

Archiviazione nativa di Git

Archivia le configurazioni dei feature flag nei tuoi repository Git, offrendoti il controllo della versione, la revisione del codice e la cronologia degli audit per ogni modifica.

Targeting Avanzato

Definisci segmenti utente con attributi personalizzati per implementare funzionalitÃ  a coorti specifiche prima di un rilascio completo.

Distribuzioni percentuali

Rilascia gradualmente le funzionalitÃ  a una percentuale di utenti, riducendo il rischio e consentendo decisioni basate sui dati prima del lancio completo.

API REST e gRPC

API complete e SDK client per i linguaggi piÃ¹ diffusi consentono a qualsiasi applicazione di valutare i flag con latenza minima.

Supporto per piÃ¹ ambienti

Gestisci configurazioni di flag separate per gli ambienti di sviluppo, staging e produzione da una singola istanza.

PerchÃ© eseguire Flipt su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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