Paymenter Ã¨ una piattaforma di fatturazione open source creata specificamente per le aziende di hosting e i fornitori di servizi che necessitano di una gestione professionale degli abbonamenti senza commissioni per transazione o costi di licenza proprietari. Gestisce l'intero ciclo di vita del cliente â€” dal provisioning dei servizi alla generazione delle fatture e alla riscossione dei pagamenti â€” con integrazioni native per Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Costruito su Laravel con una dashboard di amministrazione pulita, Paymenter offre alle aziende di hosting la flessibilitÃ di personalizzare ogni aspetto della loro esperienza di fatturazione.

L'auto-hosting di Paymenter sul tuo VPS significa nessun ricarico sulle transazioni, nessun limite di clienti e il controllo completo sulla piattaforma. MariaDB e Redis vengono eseguiti localmente per esperienze di checkout veloci e operazioni di amministrazione reattive, mentre la licenza MIT ti consente di modificare ed estendere la piattaforma per adattarla al tuo esatto modello di business.