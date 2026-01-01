Distribuisci Paymenter con installazione in un click.
Piattaforma di fatturazione e gestione abbonamenti open-source progettata per le aziende di hosting, con integrazioni per Stripe, PayPal e provisioning automatico.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Paymenter
Paymenter Ã¨ una piattaforma di fatturazione open source creata specificamente per le aziende di hosting e i fornitori di servizi che necessitano di una gestione professionale degli abbonamenti senza commissioni per transazione o costi di licenza proprietari. Gestisce l'intero ciclo di vita del cliente â€” dal provisioning dei servizi alla generazione delle fatture e alla riscossione dei pagamenti â€” con integrazioni native per Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Costruito su Laravel con una dashboard di amministrazione pulita, Paymenter offre alle aziende di hosting la flessibilitÃ di personalizzare ogni aspetto della loro esperienza di fatturazione.
L'auto-hosting di Paymenter sul tuo VPS significa nessun ricarico sulle transazioni, nessun limite di clienti e il controllo completo sulla piattaforma. MariaDB e Redis vengono eseguiti localmente per esperienze di checkout veloci e operazioni di amministrazione reattive, mentre la licenza MIT ti consente di modificare ed estendere la piattaforma per adattarla al tuo esatto modello di business.
FunzionalitÃ principali di Paymenter
Gestione Abbonamento
Gestisci la fatturazione ricorrente con cicli flessibili, promemoria di rinnovo automatici e ripartizione proporzionale, in modo che i clienti vengano sempre fatturati accuratamente per i servizi che utilizzano.
Provisioning automatico
I nuovi ordini di servizio effettuano automaticamente il provisioning delle risorse tramite le integrazioni Pterodactyl, cPanel, Plesk o DirectAdmin, eliminando la configurazione manuale tra il pagamento e la consegna.
Gateway di pagamento multipli
Accetta pagamenti tramite Stripe, PayPal e Mollie direttamente, offrendo ai clienti le opzioni di pagamento che preferiscono senza la necessitÃ di integrazioni personalizzate.
Portale self-service clienti
I clienti gestiscono i propri servizi, le fatture e i dettagli dell'account tramite un portale personalizzato, riducendo il volume dei ticket di supporto per le domande di fatturazione di routine.
Sistema Plugin Estensibile
Aggiungi integrazioni personalizzate, gateway di pagamento e moduli di provisioning tramite l'architettura dei plugin senza modificare il codice della piattaforma principale.
PerchÃ© eseguire Paymenter su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .