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8 vCPU Core
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Plone

Plone Ã¨ un CMS open-source maturo, di livello enterprise, costruito su una solida base Python. Alimenta migliaia di siti per agenzie governative, universitÃ , ONG e aziende globali, con un track record di oltre 20 anni senza una singola vulnerabilitÃ  di esecuzione di codice remoto segnalata. Plone 6 offre la Classic UI â€” un ambiente editoriale completo con controllo degli accessi granulare basato sui ruoli, contenuti multilingue, versioning e un ricco ecosistema di add-on che supera i 300 pacchetti.

L'auto-hosting di Plone sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ  dei tuoi contenuti e dati utente, nessuna licenza per posto e la flessibilitÃ  di estendere la piattaforma tramite add-on Python e un'API REST che alimenta i workflow di pubblicazione headless e ibridi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Plone

Sistema di sicurezza di livello aziendale

Plone vanta un record di sicurezza di 20 anni e un team di sicurezza dedicato â€” il che lo rende il CMS preferito per le organizzazioni governative e sanitarie che non possono permettersi violazioni.

Controllo Accessi Granulare

Definisci ruoli e permessi a qualsiasi livello dell'albero dei contenuti, in modo che editor, revisori e lettori vedano e modifichino ciascuno solo ciÃ² a cui sono autorizzati ad accedere.

Versionamento completo dei contenuti

Ogni modifica ai contenuti viene tracciata ed Ã¨ reversibile â€” confronta le versioni, ripristina gli stati precedenti e mantieni un registro di controllo completo senza plugin aggiuntivi.

Assistenza multilingue

Gestisci i contenuti in piÃ¹ lingue con flussi di lavoro di traduzione integrati, navigazione consapevole della lingua e controlli di pubblicazione per lingua.

REST API

Il livello plone.restapi espone tutti i contenuti e la configurazione come endpoint JSON, consentendo la pubblicazione headless, le app mobili e le integrazioni di terze parti.

Ecosistema di Add-on estensibile

Oltre 300 add-on della community coprono e-commerce, autenticazione LDAP, ricerca avanzata e flussi di lavoro personalizzati â€” tutti installabili senza forking del core.

PerchÃ© eseguire Plone su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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