Distribuisci Plone con installazione in un click.
Sistema di gestione dei contenuti sicuro e open source, scelto da governi, universitÃ e aziende da oltre due decenni.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Plone
Plone Ã¨ un CMS open-source maturo, di livello enterprise, costruito su una solida base Python. Alimenta migliaia di siti per agenzie governative, universitÃ , ONG e aziende globali, con un track record di oltre 20 anni senza una singola vulnerabilitÃ di esecuzione di codice remoto segnalata. Plone 6 offre la Classic UI â€” un ambiente editoriale completo con controllo degli accessi granulare basato sui ruoli, contenuti multilingue, versioning e un ricco ecosistema di add-on che supera i 300 pacchetti.
L'auto-hosting di Plone sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi contenuti e dati utente, nessuna licenza per posto e la flessibilitÃ di estendere la piattaforma tramite add-on Python e un'API REST che alimenta i workflow di pubblicazione headless e ibridi.
FunzionalitÃ principali di Plone
Sistema di sicurezza di livello aziendale
Plone vanta un record di sicurezza di 20 anni e un team di sicurezza dedicato â€” il che lo rende il CMS preferito per le organizzazioni governative e sanitarie che non possono permettersi violazioni.
Controllo Accessi Granulare
Definisci ruoli e permessi a qualsiasi livello dell'albero dei contenuti, in modo che editor, revisori e lettori vedano e modifichino ciascuno solo ciÃ² a cui sono autorizzati ad accedere.
Versionamento completo dei contenuti
Ogni modifica ai contenuti viene tracciata ed Ã¨ reversibile â€” confronta le versioni, ripristina gli stati precedenti e mantieni un registro di controllo completo senza plugin aggiuntivi.
Assistenza multilingue
Gestisci i contenuti in piÃ¹ lingue con flussi di lavoro di traduzione integrati, navigazione consapevole della lingua e controlli di pubblicazione per lingua.
REST API
Il livello plone.restapi espone tutti i contenuti e la configurazione come endpoint JSON, consentendo la pubblicazione headless, le app mobili e le integrazioni di terze parti.
Ecosistema di Add-on estensibile
Oltre 300 add-on della community coprono e-commerce, autenticazione LDAP, ricerca avanzata e flussi di lavoro personalizzati â€” tutti installabili senza forking del core.
PerchÃ© eseguire Plone su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .