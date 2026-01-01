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Gestore multimediale YouTube self-hosted che scarica automaticamente nuovi video dai tuoi canali e playlist preferiti senza alcuno sforzo manuale.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Pinchflat

Pinchflat Ã¨ un gestore di contenuti YouTube self-hosted basato su yt-dlp che automatizza il download e l'organizzazione di video da canali e playlist. Imposta una regola una volta â€” Pinchflat controlla periodicamente i nuovi contenuti e li scarica automaticamente, con supporto di prima classe per le librerie Plex, Jellyfin e Kodi, in modo che il tuo centro multimediale rimanga aggiornato senza alcun lavoro manuale.

Eseguire Pinchflat sul tuo VPS mantiene i download attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza occupare la larghezza di banda di casa o il computer. L'integrazione di SponsorBlock salta i segmenti sponsorizzati, la generazione di feed RSS trasforma i canali in feed di podcast e l'eliminazione automatica opzionale gestisce lo spazio di archiviazione automaticamente man mano che la tua libreria cresce.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Pinchflat

Download automatizzati del canale

Imposta regole per canali o playlist e Pinchflat controlla periodicamente la presenza di nuovi caricamenti, scaricandoli automaticamente senza alcun attivatore manuale.

Integrazione centro media

Supporto di prima classe per Plex, Jellyfin e Kodi con un potente sistema di denominazione che organizza i file esattamente come si aspetta il tuo server multimediale.

Supporto SponsorBlock

Salta o taglia automaticamente i segmenti sponsorizzati, le intro e le outro dai video scaricati, utilizzando i dati di SponsorBlock forniti dalla community.

Generazione Feed RSS

Converte i canali e le playlist di YouTube in feed RSS, cosÃ¬ puoi seguire i creatori di video in qualsiasi app di podcast o lettore di feed.

Gestione intelligente dell'archiviazione

Configura l'eliminazione automatica dei contenuti piÃ¹ vecchi in base all'etÃ  o al numero per mantenere l'utilizzo del disco sotto controllo man mano che il tuo archivio cresce.

PerchÃ© eseguire Pinchflat su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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