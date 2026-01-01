Distribuisci Pinchflat con un click.
Gestore multimediale YouTube self-hosted che scarica automaticamente nuovi video dai tuoi canali e playlist preferiti senza alcuno sforzo manuale.
Scegli un piano VPS per Pinchflat
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pinchflat
Pinchflat Ã¨ un gestore di contenuti YouTube self-hosted basato su yt-dlp che automatizza il download e l'organizzazione di video da canali e playlist. Imposta una regola una volta â€” Pinchflat controlla periodicamente i nuovi contenuti e li scarica automaticamente, con supporto di prima classe per le librerie Plex, Jellyfin e Kodi, in modo che il tuo centro multimediale rimanga aggiornato senza alcun lavoro manuale.
Eseguire Pinchflat sul tuo VPS mantiene i download attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza occupare la larghezza di banda di casa o il computer. L'integrazione di SponsorBlock salta i segmenti sponsorizzati, la generazione di feed RSS trasforma i canali in feed di podcast e l'eliminazione automatica opzionale gestisce lo spazio di archiviazione automaticamente man mano che la tua libreria cresce.
FunzionalitÃ principali di Pinchflat
Download automatizzati del canale
Imposta regole per canali o playlist e Pinchflat controlla periodicamente la presenza di nuovi caricamenti, scaricandoli automaticamente senza alcun attivatore manuale.
Integrazione centro media
Supporto di prima classe per Plex, Jellyfin e Kodi con un potente sistema di denominazione che organizza i file esattamente come si aspetta il tuo server multimediale.
Supporto SponsorBlock
Salta o taglia automaticamente i segmenti sponsorizzati, le intro e le outro dai video scaricati, utilizzando i dati di SponsorBlock forniti dalla community.
Generazione Feed RSS
Converte i canali e le playlist di YouTube in feed RSS, cosÃ¬ puoi seguire i creatori di video in qualsiasi app di podcast o lettore di feed.
Gestione intelligente dell'archiviazione
Configura l'eliminazione automatica dei contenuti piÃ¹ vecchi in base all'etÃ o al numero per mantenere l'utilizzo del disco sotto controllo man mano che il tuo archivio cresce.
PerchÃ© eseguire Pinchflat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .