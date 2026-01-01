Distribuisci Glance con un click.
Dashboard auto-ospitata leggera che aggrega feed RSS, meteo, statistiche del server e altro ancora in un'unica visualizzazione.
Scegli un piano VPS per Glance
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Glance
Glance Ã¨ una dashboard self-hosted basata su Go che centralizza i tuoi importanti flussi di informazioni in un'unica pagina personalizzabile. Supporta un'ampia collezione di widget â€” feed RSS, previsioni meteo, Hacker News, Reddit, canali YouTube, statistiche del server, stato dei container Docker e altro ancora â€” tutto si aggiorna in tempo reale con un ingombro minimo di risorse.
Ospitare Glance sul tuo VPS mantiene privati i tuoi feed di dati personali e consente l'integrazione con API e servizi interni non accessibili alle alternative ospitate nel cloud. Una configurazione predefinita viene creata automaticamente al primo avvio, cosÃ¬ puoi accedere a una dashboard funzionante immediatamente dopo la distribuzione.
FunzionalitÃ principali di Glance
Aggregazione di feed unificata
Raccogli feed RSS, post di Reddit, Hacker News e aggiornamenti dai social media in un'unica visualizzazione dashboard scorrevole.
Monitoraggio di server e container
Monitora lo stato dei container Docker e le metriche del server insieme ai tuoi feed di contenuti senza cambiare strumento.
Ampia libreria di widget
Calendario, meteo, dati di mercato, canali YouTube e stream di Twitch sono disponibili come widget configurabili.
Binario Go leggero
Costruito in Go per un utilizzo minimo di memoria e CPU, Glance funziona comodamente accanto ad altri servizi su un VPS condiviso.
Integrazioni API personalizzate
Collega API interne e fonti di dati proprietarie per visualizzare metriche private a cui le dashboard ospitate non possono accedere.
PerchÃ© eseguire Glance su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .