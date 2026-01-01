Installa MongoDB 4 con 1 click.
Database NoSQL flessibile orientato ai documenti per applicazioni moderne con schemi dinamici e potenti funzionalitÃ di interrogazione.
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Cosa puoi costruire con MongoDB 4
MongoDB Ã¨ un database di documenti open-source leader che archivia i dati in documenti flessibili simili a JSON anzichÃ© in rigide tabelle relazionali. La versione 4.4 offre una piattaforma pronta per la produzione con transazioni ACID multi-documento, un potente framework di aggregazione e scalabilitÃ orizzontale tramite sharding. Il suo schema dinamico consente alle strutture di dati delle applicazioni di evolvere senza migrazioni complesse, rendendolo una soluzione naturale per i moderni flussi di lavoro di sviluppo.
Eseguire MongoDB sul tuo VPS ti offre prestazioni I/O dedicate, controllo completo della configurazione e costi prevedibili rispetto ai servizi di database cloud gestiti. Puoi ottimizzare l'allocazione della memoria, implementare strategie di backup personalizzate e connettere qualsiasi applicazione utilizzando i driver nativi disponibili per ogni principale linguaggio di programmazione.
FunzionalitÃ principali di MongoDB 4
Modello di dati del documento
Archivia dati gerarchici e annidati in singoli documenti invece di distribuirli su piÃ¹ tabelle unite, semplificando il codice dell'applicazione e le query.
Transazioni ACID
Le transazioni ACID multi-documento garantiscono la coerenza dei dati tra le collezioni, soddisfacendo i requisiti di affidabilitÃ dei dati finanziari e aziendali critici.
Framework di aggregazione
Potenti processi di aggregazione basati su pipeline elaborano e trasformano i dati lato server, consentendo analisi complesse senza spostare i dati in un sistema separato.
ScalabilitÃ Orizzontale
Lo sharding integrato distribuisce automaticamente i dati su piÃ¹ nodi, scalando il throughput di scrittura e lo storage man mano che i tuoi dati crescono.
Linguaggio di Query Ricco
Supporta la ricerca full-text, le query geospaziali e il filtraggio complesso con indici secondari ottimizzati per ogni pattern di accesso.
PerchÃ© eseguire MongoDB 4 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .