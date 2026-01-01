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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con MongoDB 4

MongoDB Ã¨ un database di documenti open-source leader che archivia i dati in documenti flessibili simili a JSON anzichÃ© in rigide tabelle relazionali. La versione 4.4 offre una piattaforma pronta per la produzione con transazioni ACID multi-documento, un potente framework di aggregazione e scalabilitÃ  orizzontale tramite sharding. Il suo schema dinamico consente alle strutture di dati delle applicazioni di evolvere senza migrazioni complesse, rendendolo una soluzione naturale per i moderni flussi di lavoro di sviluppo.

Eseguire MongoDB sul tuo VPS ti offre prestazioni I/O dedicate, controllo completo della configurazione e costi prevedibili rispetto ai servizi di database cloud gestiti. Puoi ottimizzare l'allocazione della memoria, implementare strategie di backup personalizzate e connettere qualsiasi applicazione utilizzando i driver nativi disponibili per ogni principale linguaggio di programmazione.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di MongoDB 4

Modello di dati del documento

Archivia dati gerarchici e annidati in singoli documenti invece di distribuirli su piÃ¹ tabelle unite, semplificando il codice dell'applicazione e le query.

Transazioni ACID

Le transazioni ACID multi-documento garantiscono la coerenza dei dati tra le collezioni, soddisfacendo i requisiti di affidabilitÃ  dei dati finanziari e aziendali critici.

Framework di aggregazione

Potenti processi di aggregazione basati su pipeline elaborano e trasformano i dati lato server, consentendo analisi complesse senza spostare i dati in un sistema separato.

ScalabilitÃ  Orizzontale

Lo sharding integrato distribuisce automaticamente i dati su piÃ¹ nodi, scalando il throughput di scrittura e lo storage man mano che i tuoi dati crescono.

Linguaggio di Query Ricco

Supporta la ricerca full-text, le query geospaziali e il filtraggio complesso con indici secondari ottimizzati per ogni pattern di accesso.

PerchÃ© eseguire MongoDB 4 su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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