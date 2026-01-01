Apache CouchDB è un database di documenti NoSQL open-source che memorizza i dati come documenti JSON ed espone ogni operazione tramite una chiara API HTTP/REST. A differenza della maggior parte dei database, CouchDB è multi-primario per design — ogni nodo accetta letture e scritture, e le modifiche fluiscono tra i nodi (e persino i client browser) tramite una replicazione incrementale che resiste a partizioni di rete e connettività intermittente.

L'auto-hosting di CouchDB sul tuo VPS ti offre un database di livello di produzione per app mobili offline-first, distribuzioni edge e servizi web resilienti senza prezzi per documento o limiti gestiti dal fornitore. La console web Fauxton inclusa fornisce accesso amministrativo completo per query, configurazione della replicazione, gestione utenti e modifica dei documenti di design.