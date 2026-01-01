Installa Apache CouchDB con un click.
Database di documenti multi-primario con un'API HTTP/JSON intuitiva, progettato per l'affidabilità e la replica offline-first.
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Cosa puoi costruire con Apache CouchDB
Apache CouchDB è un database di documenti NoSQL open-source che memorizza i dati come documenti JSON ed espone ogni operazione tramite una chiara API HTTP/REST. A differenza della maggior parte dei database, CouchDB è multi-primario per design — ogni nodo accetta letture e scritture, e le modifiche fluiscono tra i nodi (e persino i client browser) tramite una replicazione incrementale che resiste a partizioni di rete e connettività intermittente.
L'auto-hosting di CouchDB sul tuo VPS ti offre un database di livello di produzione per app mobili offline-first, distribuzioni edge e servizi web resilienti senza prezzi per documento o limiti gestiti dal fornitore. La console web Fauxton inclusa fornisce accesso amministrativo completo per query, configurazione della replicazione, gestione utenti e modifica dei documenti di design.
Funzionalità principali di Apache CouchDB
Replicazione multi-primaria
Ogni nodo accetta scritture e sincronizza le modifiche in modo incrementale — perfetto per cluster attivo-attivo, nodi edge e sincronizzazione mobile con PouchDB o Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Ogni operazione è una richiesta HTTP standard che restituisce JSON, rendendo CouchDB utilizzabile da qualsiasi linguaggio o runtime senza un driver nativo.
Fauxton UI di amministrazione
Dashboard basata su browser per la navigazione di database, l'esecuzione di query Mango, la modifica di documenti di design e la configurazione della replica.
Mango Linguaggio di query
Sintassi di query JSON in stile MongoDB con selettori e indici dichiarativi — non è necessario scrivere viste JavaScript per le ricerche comuni.
Design Crash-Only
Lo storage B-tree append-only significa che CouchDB sopravvive a un'improvvisa perdita di alimentazione senza corruzione e si ripristina istantaneamente al riavvio.
Perché eseguire Apache CouchDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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