Distribuisci Apache Amoro con 1 click.
Servizio di gestione lakehouse open source per tabelle Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon.
Scegli un piano VPS per Apache Amoro
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache Amoro
Apache Amoro è un progetto Apache in fase di incubazione che aggiunge un livello di auto-gestione sulla cima dei formati open lakehouse, fornendo una dashboard web unificata per cataloghi, tabelle e un'ottimizzazione continua. Si integra con Flink, Spark e Trino così i team di piattaforma possono centralizzare la manutenzione delle tabelle, la compattazione dei file, la scadenza degli snapshot e le politiche di conservazione dei dati su più formati di tabella da un unico punto.
L'auto-hosting di Amoro mantiene i metadati del catalogo, le statistiche delle tabelle e l'attività dell'ottimizzatore sull'infrastruttura che controlli, senza costi SaaS per tabella. L'interfaccia utente web inclusa mostra le dimensioni delle tabelle, l'avanzamento dell'ottimizzazione, la cronologia degli snapshot e l'accesso al terminale SQL, offrendo ai team di piattaforma dati una console operativa che non esiste nelle distribuzioni raw di Iceberg o Paimon.
Funzionalità principali di Apache Amoro
Dashboard lakehouse unificata
Sfoglia cataloghi, schemi, tabelle, snapshot e partizioni tra i formati Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon da una singola UI web senza scrivere SQL.
Motore auto-ottimizzante
Comprime continuamente i file di piccole dimensioni, unisce le eliminazioni e riscrive i manifest in background in modo che le tabelle di streaming e CDC rimangano veloci nelle query senza lavori di manutenzione manuale.
Catalogo multiformato
Registrare i cataloghi interni di Amoro o connettersi ai cataloghi esistenti di Hive Metastore, AWS Glue, REST e Hadoop e gestire ogni formato di tabella supportato da un unico pannello di controllo.
Container ottimizzatori collegabili
Esegui attività di ottimizzazione su un container locale pronto all'uso o scala su container ottimizzatori esterni Flink, Spark o Kubernetes man mano che i volumi di dati crescono.
Terminale SQL integrato
Interroga e ispeziona le tabelle direttamente dalla dashboard utilizzando il terminale Spark locale integrato, oppure connetti Kyuubi per un accesso SQL condiviso di livello produttivo.
Perché eseguire Apache Amoro su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.