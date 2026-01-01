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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Apache Amoro

Apache Amoro è un progetto Apache in fase di incubazione che aggiunge un livello di auto-gestione sulla cima dei formati open lakehouse, fornendo una dashboard web unificata per cataloghi, tabelle e un'ottimizzazione continua. Si integra con Flink, Spark e Trino così i team di piattaforma possono centralizzare la manutenzione delle tabelle, la compattazione dei file, la scadenza degli snapshot e le politiche di conservazione dei dati su più formati di tabella da un unico punto.

L'auto-hosting di Amoro mantiene i metadati del catalogo, le statistiche delle tabelle e l'attività dell'ottimizzatore sull'infrastruttura che controlli, senza costi SaaS per tabella. L'interfaccia utente web inclusa mostra le dimensioni delle tabelle, l'avanzamento dell'ottimizzazione, la cronologia degli snapshot e l'accesso al terminale SQL, offrendo ai team di piattaforma dati una console operativa che non esiste nelle distribuzioni raw di Iceberg o Paimon.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache Amoro

Dashboard lakehouse unificata

Sfoglia cataloghi, schemi, tabelle, snapshot e partizioni tra i formati Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon da una singola UI web senza scrivere SQL.

Motore auto-ottimizzante

Comprime continuamente i file di piccole dimensioni, unisce le eliminazioni e riscrive i manifest in background in modo che le tabelle di streaming e CDC rimangano veloci nelle query senza lavori di manutenzione manuale.

Catalogo multiformato

Registrare i cataloghi interni di Amoro o connettersi ai cataloghi esistenti di Hive Metastore, AWS Glue, REST e Hadoop e gestire ogni formato di tabella supportato da un unico pannello di controllo.

Container ottimizzatori collegabili

Esegui attività di ottimizzazione su un container locale pronto all'uso o scala su container ottimizzatori esterni Flink, Spark o Kubernetes man mano che i volumi di dati crescono.

Terminale SQL integrato

Interroga e ispeziona le tabelle direttamente dalla dashboard utilizzando il terminale Spark locale integrato, oppure connetti Kyuubi per un accesso SQL condiviso di livello produttivo.

Perché eseguire Apache Amoro su Hostinger

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