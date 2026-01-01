Deploy PostgreSQL in one click installation.
The world's most advanced open-source relational database â€” trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.
Scegli un piano VPS per PostgreSQL
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PostgreSQL
PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions â€” giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.
Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.
FunzionalitÃ principali di PostgreSQL
ACID Compliance
Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.
JSON & Hybrid Schemas
Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.
Advanced Indexing
B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern â€” from simple lookups to full-text search and geospatial queries.
Rich Extension Ecosystem
PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.
Streaming Replication
Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.
PerchÃ© eseguire PostgreSQL su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .