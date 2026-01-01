Distribuisci Apache Doris con un click.
Database analitico MPP ad alte prestazioni per reporting in tempo reale, SQL ad hoc e data warehousing unificato su scala petabyte.
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Cosa puoi costruire con Apache Doris
Apache Doris è un database analitico MPP moderno e in tempo reale utilizzato da migliaia di organizzazioni, tra cui JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, per alimentare dashboard, analisi ad hoc e analisi rivolte ai clienti su centinaia di terabyte di dati. Il suo motore di esecuzione vettorializzato, l'archiviazione colonnare e l'ottimizzatore basato sui costi offrono SQL in meno di un secondo su miliardi di righe, pur rimanendo wire-compatible con il protocollo MySQL, in modo che gli strumenti e i driver BI esistenti si connettano senza modifiche.
L'auto-hosting di Doris sul tuo VPS mantiene la latenza delle query, le politiche di conservazione e le pipeline di ingestione sotto controllo diretto, senza fatturazione per query o vendor lock-in. Il frontend in bundle offre una console web integrata per lo stato del cluster, la profilazione delle query e l'esplorazione SQL.
Funzionalità principali di Apache Doris
SQL compatibile con MySQL
Supporta il protocollo wire di MySQL in modo che JDBC, ODBC, gli strumenti di BI e i dashboard esistenti si connettano a Doris senza alcuna modifica al codice.
Motore MPP vettorizzato
L'archiviazione colonnare con esecuzione vettorializzata e un ottimizzatore basato sui costi restituisce SQL in meno di un secondo su miliardi di righe.
Ingestione in tempo reale
Stream Load, Routine Load da Kafka e i connettori Flink/Spark inseriscono nuovi dati in tabelle interrogabili in pochi secondi.
Query federate di lakehouse
Multi-Catalog legge direttamente sorgenti Hive, Iceberg, Hudi, Paimon e JDBC, così puoi interrogare i dati del data lake senza copiarli.
Console web integrata
Il frontend fornisce un'interfaccia utente basata su browser per lo stato del cluster, l'esecuzione di SQL, l'ispezione dei profili di query e la gestione di utenti e ruoli.
Perché eseguire Apache Doris su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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