Apache Doris è un database analitico MPP moderno e in tempo reale utilizzato da migliaia di organizzazioni, tra cui JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, per alimentare dashboard, analisi ad hoc e analisi rivolte ai clienti su centinaia di terabyte di dati. Il suo motore di esecuzione vettorializzato, l'archiviazione colonnare e l'ottimizzatore basato sui costi offrono SQL in meno di un secondo su miliardi di righe, pur rimanendo wire-compatible con il protocollo MySQL, in modo che gli strumenti e i driver BI esistenti si connettano senza modifiche.

L'auto-hosting di Doris sul tuo VPS mantiene la latenza delle query, le politiche di conservazione e le pipeline di ingestione sotto controllo diretto, senza fatturazione per query o vendor lock-in. Il frontend in bundle offre una console web integrata per lo stato del cluster, la profilazione delle query e l'esplorazione SQL.