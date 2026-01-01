Distribuisci Netdata con un click.
Monitoraggio dell'infrastruttura in tempo reale con granularitÃ di 1 secondo, oltre 800 integrazioni e nessuna configurazione richiesta.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Netdata
Netdata Ã¨ una piattaforma di monitoraggio dell'infrastruttura open-source e in tempo reale che raccoglie migliaia di metriche al secondo dai tuoi server, container, applicazioni e servizi cloud. A differenza dei tradizionali stack di monitoraggio che richiedono livelli separati per la raccolta, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati, Netdata raggruppa tutti e tre in un unico agente leggero â€” fornendo dashboard in tempo reale in pochi secondi dall'implementazione, senza alcuna configurazione manuale necessaria per i servizi comuni.
Con oltre 78.000 stelle su GitHub e 500 milioni di pull Docker, Netdata Ã¨ una delle soluzioni di monitoraggio self-hosted piÃ¹ adottate. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene tutte le metriche dell'infrastruttura private all'interno della tua rete, con pieno controllo sulle politiche di conservazione, sulle regole di avviso e sull'accesso alla dashboard.
FunzionalitÃ principali di Netdata
granularitÃ della metrica di 1 secondo
Cattura i picchi della CPU, la pressione della memoria e i picchi di latenza che gli intervalli di polling di 10 o 60 secondi mancano completamente.
Oltre 800 integrazioni rilevate automaticamente
Rileva e monitora automaticamente database, server web, code di messaggi e servizi cloud in esecuzione sull'host â€” non sono necessari file di configurazione.
Rilevamento delle anomalie basato su ML
Addestra un modello di anomalia per metrica e individua schemi insoliti prima che causino interruzioni, senza la regolazione manuale della soglia.
Monitoraggio dei container Docker
Rileva tutti i container in esecuzione tramite il socket Docker e tiene traccia dell'utilizzo di CPU, memoria, I/O di rete e disco per ogni container.
Libreria di allerte preconfigurata
Viene fornito con centinaia di avvisi collaudati che coprono sistemi operativi, database e metriche delle applicazioni â€” attivi immediatamente dopo la distribuzione.
PerchÃ© eseguire Netdata su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .