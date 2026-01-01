Distribuisci Form.io con installazione in un click.
Piattaforma API open-source per la creazione di moduli e la gestione dei dati, per creare, incorporare e gestire moduli dinamici.
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Cosa puoi costruire con Form.io
Form.io Ã¨ una piattaforma open-source per la creazione di moduli e API che consente agli sviluppatori di creare moduli complessi, gestire le sottomissioni e costruire applicazioni basate sui dati. Combina un costruttore di moduli visuale drag-and-drop con un potente backend API REST, rendendo semplice l'incorporazione di moduli in qualsiasi applicazione web o mobile.
L'auto-hosting di Form.io ti offre la piena proprietÃ dei tuoi dati e delle sottomissioni dei moduli. Le organizzazioni che gestiscono informazioni sensibili â€” risposte a sondaggi, moduli di acquisizione clienti o flussi di lavoro interni â€” traggono vantaggio dal mantenere tutto sulla propria infrastruttura senza costi per sottomissione e con piena sovranitÃ sui dati.
FunzionalitÃ principali di Form.io
Costruttore di moduli visivo
L'editor drag and drop supporta campi di testo, caricamenti di file, moduli nidificati e logica condizionale senza scrivere codice.
API REST autogenerata
Ogni modulo genera automaticamente un'API REST per creare, leggere e gestire gli invii da qualsiasi applicazione.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Controlla chi puÃ² inviare, visualizzare o amministrare i moduli con una gestione granulare di ruoli e permessi.
Azioni di invio personalizzate
Attiva webhook, invia email o trasforma i dati automaticamente quando arriva un invio di modulo.
SDK JavaScript incorporabile
Incorpora moduli in React, Angular, Vue o qualsiasi applicazione web utilizzando l'SDK JavaScript ufficiale di Form.io.
PerchÃ© eseguire Form.io su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .