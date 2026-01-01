Distribuisci Rivet con installazione in un click.
Runtime open-source per attori con stato che alimentano agenti AI, app collaborative e workflow duraturi.
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Cosa puoi costruire con Rivet
Rivet Ã¨ un motore di orchestrazione open-source per gli Actor di Rivet â€” processi a lunga esecuzione e leggeri il cui stato risiede in memoria e viene persistito automaticamente. A differenza dei runtime serverless stateless, ogni actor mantiene il proprio stato supportato da SQLite, un'identitÃ indirizzabile e un registro eventi, rendendolo una soluzione naturale per agenti AI, sessioni di gioco multiplayer, editor collaborativi e workflow duraturi.
L'auto-hosting di Rivet sul tuo VPS mantiene lo stato degli actor, la memoria degli agenti e i dati dei workflow completamente sotto il tuo controllo, senza costi per esecuzione. Il motore incluso viene fornito con la dashboard Inspector integrata per la navigazione dello stato degli actor, la riproduzione dei workflow e il debug del traffico in tempo reale senza strumentare il codice dell'applicazione.
FunzionalitÃ principali di Rivet
Attori con stato
Processi a lunga esecuzione con stato in memoria, persistenza SQLite e identitÃ indirizzabili stabili per agenti AI e sessioni multiplayer.
Flussi di lavoro duraturi
Il runtime del workflow sopravvive a crash e riavvii, riproducendo la cronologia degli eventi in modo che la logica di business riprenda esattamente da dove si era interrotta.
Ispettore integrato
Dashboard del browser per la navigazione dei database SQLite degli attori, l'ispezione dello stato del workflow, il monitoraggio degli eventi e la gestione degli attori tramite un REPL.
SDK Poliglotta
Collega i runner tramite gli SDK ufficiali di RivetKit per TypeScript, Rust, Python e Swift senza riscrivere i servizi esistenti.
Archiviazione del file system
Distribuzione a nodo singolo pronta per la produzione, supportata da un archivio RocksDB integrato â€” nessun database esterno richiesto per iniziare.
Pianificazione dei container
Pianifica il codice utente come container attraverso i nodi runner, rendendo semplice eseguire agenti e server di gioco insieme al motore.
PerchÃ© eseguire Rivet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .