Distribuisci Kong con 1 click.
Gateway API open source ad alte prestazioni per gestire, proteggere e scalare microservizi e API.
Scegli un piano VPS per Kong
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Kong
Kong è il gateway API open source più ampiamente distribuito al mondo, costruito su OpenResty (Nginx + LuaJIT) per una latenza inferiore al millisecondo su vasta scala. Si posiziona davanti ai tuoi servizi per gestire l'autenticazione, la limitazione della frequenza, il routing del traffico e l'osservabilità attraverso un ricco ecosistema di oltre 50 plugin — senza modificare il codice della tua applicazione.
Eseguire Kong sul tuo VPS ti dà il pieno controllo sul traffico API, sulla configurazione dei plugin e sulle credenziali sensibili senza i prezzi basati sull'utilizzo dei servizi di gateway API gestiti. Questa implementazione include PostgreSQL per la persistenza della configurazione di Kong ed è pronta per la gestione API in produzione dal momento in cui viene avviata.
Funzionalità principali di Kong
Autenticazione centralizzata
Imponi l'autenticazione OAuth 2.0, JWT, chiavi API e HMAC su tutti i servizi da un unico punto di controllo.
Limitazione di frequenza
Proteggi i servizi a monte dai picchi di traffico impostando limiti di frequenza delle richieste per consumatore o globali, senza modifiche al codice.
Ecosistema di plugin
Estendi Kong con oltre 50 plugin ufficiali per logging, caching, trasformazioni e integrazioni di terze parti.
Amministratore GUI
Gestisci rotte, servizi, consumer e plugin tramite l'interfaccia web integrata di Kong Manager sulla porta 8002.
Supporto Multi-Protocollo
Instrada il traffico HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket e TCP attraverso un unico gateway con bilanciamento del carico consapevole del protocollo.
Perché eseguire Kong su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.