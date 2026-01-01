Distribuisci DumbDrop con installazione in un clic.
Uploader di file trascina e rilascia essenziale che carica i file direttamente in una cartella â€” senza database, senza account, senza complicazioni.
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Cosa puoi costruire con DumbDrop
DumbDrop Ã¨ un'applicazione per il caricamento di file volutamente minimale di DumbWare.io, costruita sull'idea che la condivisione di file con un server non dovrebbe richiedere un sistema di account, un archivio di oggetti o un abbonamento cloud. L'interfaccia Ã¨ una singola area di rilascio â€” trascina i file e questi atterreranno su disco in una directory di caricamento configurata che controlli completamente.
Nonostante la sua superficie ridotta, DumbDrop offre extra pratici come la protezione PIN opzionale, il supporto per il caricamento di directory, limiti di dimensione configurabili, il filtraggio per estensione di file e le notifiche Apprise. L'auto-hosting su un VPS mantiene privati i file caricati, elimina i costi di trasferimento per gigabyte dai servizi di terze parti e ti offre un punto di consegna affidabile per i collaboratori che non dispongono di accesso shell o SFTP.
FunzionalitÃ principali di DumbDrop
Caricamenti drag-and-drop
Trascina un file, piÃ¹ file o un'intera cartella sulla pagina e la struttura originale della directory viene mantenuta sul disco.
Nessun database richiesto
I file caricati vengono scritti direttamente in una directory montata, quindi i backup sono una semplice copia di cartella e non c'Ã¨ nulla da migrare.
Protezione PIN opzionale
Imposta un PIN di 4-10 cifre per limitare i caricamenti sui server condivisi senza dover implementare un sistema di autenticazione completo.
Notifiche Apprise
Ricevi notifiche tramite qualsiasi canale supportato da Apprise ogni volta che arriva un nuovo file, con modelli personalizzabili per nome file, dimensione e utilizzo dello spazio di archiviazione.
Elenco file e pulizia
Abilita il browser di file opzionale per scaricare o eliminare i file caricati direttamente dall'interfaccia web senza accesso SSH.
Limiti di estensione e dimensione
Limita i tipi di file accettati e le dimensioni massime di caricamento per mantenere la zona di rilascio in linea con l'uso che intendi farne.
PerchÃ© eseguire DumbDrop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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