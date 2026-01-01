Distribuisci AnonUpload con installazione in un clic.
Piattaforma di condivisione file anonima orientata alla privacy, senza database, senza account e senza necessità di tracciamento.
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Cosa puoi costruire con AnonUpload
AnonUpload è un'applicazione leggera di condivisione file in PHP costruita attorno a un unico principio: condividere file senza lasciare traccia. Non richiede database, account utente e non memorizza metadati che potrebbero identificare chi ha caricato o scaricato un file. I nomi dei file diretti non vengono mai esposti pubblicamente e la funzione opzionale di ritardo del download impedisce lo scraping automatizzato prima che i file raggiungano i destinatari previsti.
L'auto-hosting di AnonUpload significa che i tuoi file non passano mai attraverso infrastrutture di terze parti soggette a richieste di sorveglianza o mandati di conservazione dei dati. Tu controlli quali tipi di file sono accettati, quanto grandi possono essere gli upload e chi può accedere all'interfaccia di amministrazione — senza fare affidamento su alcun servizio commerciale di condivisione file anonima che potrebbe registrare l'attività nonostante le dichiarazioni sulla privacy.
Funzionalità principali di AnonUpload
Nessun database richiesto
I file sono archiviati direttamente sul filesystem senza alcuna configurazione o manutenzione di database, semplificando la distribuzione ed eliminando una fonte comune di fughe di dati.
Nomi file nascosti
I nomi dei file originali non sono mai esposti pubblicamente, quindi i downloader non possono dedurre il contenuto, la fonte o l'identità del caricatore dall'URL o dall'elenco della directory.
Ritardo Download
Configura un periodo di attesa prima che i file diventino scaricabili, impedendo agli scraper automatici di raccogliere i caricamenti prima che raggiungano i destinatari previsti.
Tipi di file configurabili
Definisci una lista bianca esatta di estensioni di file accettate e imposta limiti massimi di dimensione di caricamento fino a 10 GB per soddisfare le tue specifiche esigenze di condivisione.
Interfaccia amministratore
Gestisci i caricamenti, monitora l'utilizzo dello spazio di archiviazione e regola le impostazioni dell'applicazione tramite un pannello di amministrazione integrato senza toccare la riga di comando del server.
Perché eseguire AnonUpload su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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