ArchiveBox è la principale piattaforma open-source self-hosted di archiviazione web, che cattura siti web come HTML, PDF, screenshot, file WARC e media estratti per garantire che i contenuti rimangano accessibili molto tempo dopo la scomparsa delle fonti originali. Con oltre 18.000 stelle su GitHub e uno sviluppo attivo dal 2017, offre un'alternativa affidabile alla dipendenza dall'Internet Archive per i contenuti importanti per il tuo lavoro.

L'auto-hosting di ArchiveBox ti offre la completa sovranità sui dati archiviati — fondamentale per i flussi di lavoro legali, di conformità e giornalistici in cui la catena di custodia è importante. Tu controlli le politiche di conservazione, le strategie di backup e i permessi di accesso, mentre il motore di ricerca full-text integrato Sonic rende la ricerca di contenuti in archivi di grandi dimensioni veloce e precisa.