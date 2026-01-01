Distribuisci ArchiveBox con installazione in un click.
Piattaforma di archiviazione internet self-hosted che conserva pagine web, video e documenti in molteplici formati per un accesso permanente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ArchiveBox
ArchiveBox è la principale piattaforma open-source self-hosted di archiviazione web, che cattura siti web come HTML, PDF, screenshot, file WARC e media estratti per garantire che i contenuti rimangano accessibili molto tempo dopo la scomparsa delle fonti originali. Con oltre 18.000 stelle su GitHub e uno sviluppo attivo dal 2017, offre un'alternativa affidabile alla dipendenza dall'Internet Archive per i contenuti importanti per il tuo lavoro.
L'auto-hosting di ArchiveBox ti offre la completa sovranità sui dati archiviati — fondamentale per i flussi di lavoro legali, di conformità e giornalistici in cui la catena di custodia è importante. Tu controlli le politiche di conservazione, le strategie di backup e i permessi di accesso, mentre il motore di ricerca full-text integrato Sonic rende la ricerca di contenuti in archivi di grandi dimensioni veloce e precisa.
Funzionalità principali di ArchiveBox
Archiviazione multiformato
Acquisisci ogni pagina contemporaneamente come HTML, PDF, screenshot, WARC e media estratti, in modo che il contenuto sia preservato in più formati indipendenti anche se uno dovesse diventare illeggibile in futuro.
Ricerca full-text
Trova qualsiasi parola o frase all'interno del tuo intero archivio istantaneamente utilizzando il motore di ricerca Sonic integrato, senza sfogliare manualmente le cartelle o affidarti a corrispondenze imprecise dei nomi dei file.
Pianificazione automatizzata
Imposta l'archiviazione giornaliera di feed RSS, elenchi di segnalibri e raccolte di URL in modo che i contenuti importanti vengano conservati automaticamente senza richiedere l'attivazione manuale per ogni nuovo elemento.
Ampio supporto per l'importazione
Importa direttamente dai segnalibri del browser, Pocket, Pinboard, Instapaper e altri servizi, rendendo facile migrare una lista di lettura esistente nel tuo archivio permanente.
Rendering JavaScript
Archivia pagine renderizzate dinamicamente e applicazioni a pagina singola utilizzando l'ambiente browser NoVNC incluso, catturando contenuti che i semplici fetcher HTML perdono completamente.
Perché eseguire ArchiveBox su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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