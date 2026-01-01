AList è un programma di elenco file open-source che unisce l'archiviazione locale e i drive cloud sotto un'unica interfaccia web. Supporta più di 30 backend di archiviazione — inclusi OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e molti provider regionali — permettendoti di sfogliare, visualizzare in anteprima e scaricare file da tutti loro senza cambiare app o effettuare l'accesso ripetutamente.

L'auto-hosting di AList sul tuo VPS mantiene le credenziali di archiviazione e le politiche di accesso sotto il tuo controllo, esponendo i tuoi file tramite un'interfaccia web veloce e un endpoint WebDAV completamente conforme. È un modo pratico per consolidare account cloud sparsi e drive condivisi in un unico gateway privato.