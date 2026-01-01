Distribuisci AList con installazione in un click.
Elenco di file self-hosted e server WebDAV che unifica decine di provider di archiviazione cloud dietro un'unica interfaccia web.
Scegli un piano VPS per AList
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AList
AList è un programma di elenco file open-source che unisce l'archiviazione locale e i drive cloud sotto un'unica interfaccia web. Supporta più di 30 backend di archiviazione — inclusi OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e molti provider regionali — permettendoti di sfogliare, visualizzare in anteprima e scaricare file da tutti loro senza cambiare app o effettuare l'accesso ripetutamente.
L'auto-hosting di AList sul tuo VPS mantiene le credenziali di archiviazione e le politiche di accesso sotto il tuo controllo, esponendo i tuoi file tramite un'interfaccia web veloce e un endpoint WebDAV completamente conforme. È un modo pratico per consolidare account cloud sparsi e drive condivisi in un unico gateway privato.
Funzionalità principali di AList
Backend multi-storage
Monta oltre 30 provider — disco locale, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e altro ancora — in un unico albero di file unificato.
Server WebDAV
Esporre ogni archivio connesso come un singolo endpoint WebDAV di lettura/scrittura che si integra perfettamente in macOS, Windows e client mobili.
Anteprime nel browser
Visualizza in streaming e in anteprima immagini, video, audio, PDF, documenti Office e codice senza scaricare prima i file.
Condivisione a grana fine
Genera link di condivisione protetti da password con scadenza opzionale, in modo che i destinatari esterni vedano solo i file che scegli.
Download offline
Integra con aria2 o qBittorrent per scaricare file da URL e torrent direttamente in qualsiasi backend di archiviazione montato.
Perché eseguire AList su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.