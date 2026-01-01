Backrest è un'interfaccia web self-hosted per restic, il programma di backup veloce e sicuro. Integra la potente deduplicazione e crittografia di restic in un'interfaccia utente pulita basata su browser, permettendoti di creare piani di backup, programmarli con cron e ripristinare singoli file senza mai toccare la riga di comando.

Poiché Backrest archivia snapshot tramite restic, i backup sono crittografati a riposo e supportano decine di backend di archiviazione — disco locale, archiviazione oggetti compatibile con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e altro ancora. L'auto-hosting di Backrest mantiene la tua configurazione di backup e le credenziali interamente sotto il tuo controllo, senza costi di abbonamento o vendor lock-in.