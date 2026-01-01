Distribuisci Backrest con installazione in un clic.
UI basata sul web per restic che rende i backup programmati, la navigazione e i ripristini accessibili da qualsiasi browser.
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Cosa puoi costruire con Backrest
Backrest è un'interfaccia web self-hosted per restic, il programma di backup veloce e sicuro. Integra la potente deduplicazione e crittografia di restic in un'interfaccia utente pulita basata su browser, permettendoti di creare piani di backup, programmarli con cron e ripristinare singoli file senza mai toccare la riga di comando.
Poiché Backrest archivia snapshot tramite restic, i backup sono crittografati a riposo e supportano decine di backend di archiviazione — disco locale, archiviazione oggetti compatibile con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e altro ancora. L'auto-hosting di Backrest mantiene la tua configurazione di backup e le credenziali interamente sotto il tuo controllo, senza costi di abbonamento o vendor lock-in.
Funzionalità principali di Backrest
Piani di backup programmati
Definisci pianificazioni basate su cron per repository affinché i backup vengano eseguiti automaticamente senza intervento manuale.
Ripristino basato su browser
Sfoglia i contenuti dello snapshot e ripristina singoli file o directory direttamente dalla UI web.
Storage multi-backend
Archivia i backup su disco locale, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP e altro ancora tramite backend restic nativi.
Crittografia end-to-end
Tutti gli snapshot sono crittografati da restic prima di lasciare l'host, garantendo che i dati rimangano privati su qualsiasi backend di archiviazione.
Deduplicazione e compressione
La suddivisione in blocchi definita dal contenuto di Restic deduplica i dati tra gli snapshot, riducendo drasticamente l'utilizzo dello storage nel tempo.
Perché eseguire Backrest su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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