Mafl Ã¨ una homepage open-source creata per le persone che gestiscono piÃ¹ servizi self-hosted e desiderano un punto di partenza veloce e senza distrazioni. L'intero layout Ã¨ descritto in un singolo file di configurazione YAML, quindi la dashboard Ã¨ riproducibile, controllata in versione e banale da eseguire il backup insieme al resto del tuo stack.

L'auto-hosting di Mafl sul tuo VPS mantiene ogni segnalibro, chiave API e integrazione su un'infrastruttura che controlli. Tutte le richieste di terze parti per i widget di servizio sono instradate tramite il backend di Mafl, in modo che le credenziali e i metadati non vengano mai divulgati al browser o a fornitori di dashboard esterni.