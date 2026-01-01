Distribuisci Mafl con installazione in un click.
Homepage minimalista auto-ospitata che organizza ogni servizio, link e dashboard che usi dietro un'unica scheda.
Scegli un piano VPS per Mafl
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mafl
Mafl Ã¨ una homepage open-source creata per le persone che gestiscono piÃ¹ servizi self-hosted e desiderano un punto di partenza veloce e senza distrazioni. L'intero layout Ã¨ descritto in un singolo file di configurazione YAML, quindi la dashboard Ã¨ riproducibile, controllata in versione e banale da eseguire il backup insieme al resto del tuo stack.
L'auto-hosting di Mafl sul tuo VPS mantiene ogni segnalibro, chiave API e integrazione su un'infrastruttura che controlli. Tutte le richieste di terze parti per i widget di servizio sono instradate tramite il backend di Mafl, in modo che le credenziali e i metadati non vengano mai divulgati al browser o a fornitori di dashboard esterni.
FunzionalitÃ principali di Mafl
Configurazione YAML
Definisci gruppi, servizi, temi e widget in un singolo file config.yml che puoi gestire la versione e replicare tra gli ambienti.
Widgets di servizi live
Le schede interattive visualizzano dati in tempo reale come meteo, informazioni IP e integrazioni personalizzate senza esporre le chiavi API al browser.
Temi personalizzati
Passa tra i temi inclusi o progetta il tuo per abbinarlo al tuo brand e condividilo con la community.
Interfaccia utente multi lingua
Include inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese e altro ancora, rilevato automaticamente dal browser del visitatore.
Iconify e icone emoji
Scegli tra oltre 200.000 icone vettoriali Iconify, qualsiasi emoji, URL remoto o un'immagine archiviata localmente per ogni riquadro del servizio.
PWA installabile
Aggiungi Mafl al tuo telefono o al desktop come Progressive Web App per un'esperienza di avvio istantanea e simile a un'app.
PerchÃ© eseguire Mafl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .