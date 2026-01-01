Friendica Ã¨ uno dei social network self-hosted piÃ¹ antichi e interoperabili nel fediverso. Si federa simultaneamente tramite ActivityPub, Diaspora e il suo protocollo DFRN â€” il che significa che la tua istanza Friendica puÃ² connettersi con Mastodon, Misskey, Pixelfed, i pod Diaspora e decine di altre reti da un singolo account. A differenza delle piattaforme piÃ¹ recenti che si concentrano su un unico protocollo, Friendica Ã¨ stato progettato appositamente per la massima portata di federazione attraverso l'intera rete sociale decentralizzata.

Eseguire Friendica sul tuo VPS ti dÃ la piena proprietÃ della tua identitÃ sociale e dei tuoi dati. Scegli le regole, decidi con quali reti federarti e mantieni tutti i post, i contatti e i media sotto il tuo controllo diretto â€” senza pubblicitÃ e senza una piattaforma che possa scomparire o cambiare i suoi termini domani.