Distribuisci Friendica con installazione in un click.
Social network del fediverso maturo e auto-ospitato che si federa con Mastodon, Diaspora, ActivityPub e altro ancora.
Scegli un piano VPS per Friendica
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Friendica
Friendica Ã¨ uno dei social network self-hosted piÃ¹ antichi e interoperabili nel fediverso. Si federa simultaneamente tramite ActivityPub, Diaspora e il suo protocollo DFRN â€” il che significa che la tua istanza Friendica puÃ² connettersi con Mastodon, Misskey, Pixelfed, i pod Diaspora e decine di altre reti da un singolo account. A differenza delle piattaforme piÃ¹ recenti che si concentrano su un unico protocollo, Friendica Ã¨ stato progettato appositamente per la massima portata di federazione attraverso l'intera rete sociale decentralizzata.
Eseguire Friendica sul tuo VPS ti dÃ la piena proprietÃ della tua identitÃ sociale e dei tuoi dati. Scegli le regole, decidi con quali reti federarti e mantieni tutti i post, i contatti e i media sotto il tuo controllo diretto â€” senza pubblicitÃ e senza una piattaforma che possa scomparire o cambiare i suoi termini domani.
FunzionalitÃ principali di Friendica
Federazione universale
Si connette simultaneamente alle reti ActivityPub, Diaspora e DFRN â€” segui e interagisci con gli utenti Mastodon, Misskey, Pixelfed e Diaspora da un unico account.
Formati di post ricchi
Supporta post estesi con formattazione BBCode e Markdown completa, immagini incorporate, allegati e sondaggi â€” ben oltre il limite di 500 caratteri delle piattaforme di microblogging.
Contatti incentrati sulla privacy
Controlli dettagliati del pubblico per post â€” condividi con tutti, gruppi di contatti specifici o singoli individui â€” offrendoti una privacy a livello Mastodon con meccaniche di gruppo in stile Facebook.
Forum e canali di gruppo
Crea account forum tematici a cui qualsiasi utente del fediverso puÃ² partecipare, consentendo discussioni comunitarie a thread oltre i confini della rete.
Eventi e calendario
Creazione di eventi integrata con RSVP e un calendario personale che si sincronizza tra i contatti federati, utile per il coordinamento della comunitÃ senza strumenti esterni.
Ecosistema di Plugin
Estendi Friendica con componenti aggiuntivi ufficiali per l'autenticazione LDAP, l'archiviazione S3, le notifiche push, provider OAuth aggiuntivi e la pubblicazione incrociata su altre piattaforme.
PerchÃ© eseguire Friendica su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .