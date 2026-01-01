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1 vCPU Core
4GB di RAM
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
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8TB largezza di banda
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Maybe

Maybe Ã¨ una piattaforma open source completa per la finanza personale e la gestione patrimoniale, originariamente creata come startup finanziata da venture capital e successivamente rilasciata sotto licenza AGPLv3. Consolida conti bancari, portafogli di investimento, immobili e passivitÃ  in un'unica dashboard con monitoraggio del patrimonio netto, categorizzazione delle transazioni e pianificazione del budget. L'integrazione opzionale di OpenAI aggiunge insight finanziari basati sull'AI senza renderli obbligatori.

Distribuire Maybe sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari sensibili non passano mai attraverso server di terze parti, eviti le commissioni SaaS ricorrenti e mantieni le capacitÃ  complete di esportazione e personalizzazione che le piattaforme commerciali limitano.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Maybe

Monitoraggio del patrimonio netto

Aggrega tutti gli account e le risorse in un'unica dashboard con andamenti storici e supporto multi-valuta.

Portfolio di investimenti

Monitora azioni, criptovalute e altri investimenti con sincronizzazione automatica dai principali broker e aggiornamenti in tempo reale.

Categorizzazione delle transazioni

Regole intelligenti e l'automazione opzionale basata sull'AI classificano le spese in modo che i budget rimangano accurati senza sforzo manuale.

Completa privacy dei dati

I dati finanziari risiedono solo sul tuo VPS â€” nessun accesso di terze parti, nessuna analisi pubblicitaria, nessuna commissione di abbonamento SaaS.

AI Approfondimenti Finanziari

Porta la tua chiave API OpenAI per sbloccare consigli finanziari conversazionali e suggerimenti di categorizzazione automatizzati.

PerchÃ© eseguire Maybe su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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