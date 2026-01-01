Distribuisci Maybe con 1 click.
Applicazione open source per la finanza personale e la gestione patrimoniale che mantiene i tuoi dati finanziari interamente sul tuo server.
Scegli un piano VPS per Maybe
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Maybe
Maybe Ã¨ una piattaforma open source completa per la finanza personale e la gestione patrimoniale, originariamente creata come startup finanziata da venture capital e successivamente rilasciata sotto licenza AGPLv3. Consolida conti bancari, portafogli di investimento, immobili e passivitÃ in un'unica dashboard con monitoraggio del patrimonio netto, categorizzazione delle transazioni e pianificazione del budget. L'integrazione opzionale di OpenAI aggiunge insight finanziari basati sull'AI senza renderli obbligatori.
Distribuire Maybe sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari sensibili non passano mai attraverso server di terze parti, eviti le commissioni SaaS ricorrenti e mantieni le capacitÃ complete di esportazione e personalizzazione che le piattaforme commerciali limitano.
FunzionalitÃ principali di Maybe
Monitoraggio del patrimonio netto
Aggrega tutti gli account e le risorse in un'unica dashboard con andamenti storici e supporto multi-valuta.
Portfolio di investimenti
Monitora azioni, criptovalute e altri investimenti con sincronizzazione automatica dai principali broker e aggiornamenti in tempo reale.
Categorizzazione delle transazioni
Regole intelligenti e l'automazione opzionale basata sull'AI classificano le spese in modo che i budget rimangano accurati senza sforzo manuale.
Completa privacy dei dati
I dati finanziari risiedono solo sul tuo VPS â€” nessun accesso di terze parti, nessuna analisi pubblicitaria, nessuna commissione di abbonamento SaaS.
AI Approfondimenti Finanziari
Porta la tua chiave API OpenAI per sbloccare consigli finanziari conversazionali e suggerimenti di categorizzazione automatizzati.
PerchÃ© eseguire Maybe su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .