Installa Open Journal Systems con installazione in un clic.
Piattaforma open source per la gestione e la pubblicazione di riviste accademiche, scelta da migliaia di riviste in tutto il mondo.
Scegli un piano VPS per Open Journal Systems
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) Ã¨ una piattaforma gratuita e open-source sviluppata dal Public Knowledge Project (PKP) per la gestione del flusso di lavoro completo di una rivista accademica â€” dalla presentazione e revisione paritaria all'editing, produzione e pubblicazione online. Ãˆ il sistema di gestione di riviste ad accesso aperto piÃ¹ utilizzato al mondo, che alimenta decine di migliaia di riviste in universitÃ , istituti di ricerca ed editori indipendenti a livello globale.
L'auto-hosting di OJS sul tuo VPS conferisce alla tua rivista completa indipendenza dalle piattaforme di pubblicazione commerciali, senza costi per articolo, senza costi di abbonamento e con la piena proprietÃ dei tuoi dati di invio e dell'archivio delle pubblicazioni. La piattaforma supporta implementazioni multi-rivista, rendendola adatta per le istituzioni che gestiscono diversi titoli da un'unica installazione.
FunzionalitÃ principali di Open Journal Systems
Flusso di lavoro completo di presentazione
Gestisci l'intero ciclo di vita editoriale, dalla presentazione dell'autore alla revisione paritaria, correzione di bozze, impaginazione e pubblicazione finale, su un'unica piattaforma.
Gestione della revisione tra pari
Assegna revisori, monitora le scadenze delle revisioni, invia promemoria e raccogli le decisioni dei revisori da una dashboard editoriale strutturata.
Pubblicazione ad accesso aperto
Pubblicare articoli con licenze open access, integrazione DOI, supporto ORCID e metadati indicizzati per la reperibilitÃ .
Ecosistema di plugin
Estendi OJS con plugin per statistiche, metriche di utilizzo, gestione abbonamenti, gateway di pagamento e integrazioni di servizi di terze parti.
Supporto multi lingua
OJS include traduzioni per decine di lingue e supporta interfacce e contenuti di riviste bilingue o multilingue.
PerchÃ© eseguire Open Journal Systems su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .